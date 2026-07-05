Fher Olvera, junto a Maná, están listos para presentarse en el medio tiempo del partido entre México e Inglaterra; durante los ensayos, el cantante jalisciense portó dos playeras distintas y, en una de ellas, estaba estampada la fotografía de los hermanos Gallagher, líderes de Oasis, banda en la que ha entrado en reciente conflicto.

Mientras Liam, un acérrimo seguidor del Manchester City, tiene la firme convicción que la selección británica se destacara por encima de México (con un marcador de cinco a cero, específicamente), Fher apoya incondicionalmente a nuestro país, a tal grado que envió un mensaje al cantante de "Live forever", pidiéndole que se ubique.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra, 5 a 0, a ver... no manches, úbicate, wey..., ¿5/0?, cálmate, ahí nos vemos el domingo, a ver cómo nos va, wey, jajaja, mam*s...".

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A fecha de hoy, 5 de julio, el post cuenta con más de 791 mil reacciones y, tras el revuelo que causó, Liam, conocido por su personalidad polémica, trató de apaciguar los ánimos, recordando el gran amor que siente por nuestro país, en donde Oasis, como su proyecto solista, cuenta con gran apoyo.

"Everytime I’ve been to Mexico everyone’s been lovely, I don’t get all this bad attitude nonsense, it’ll be fine" ("Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador, no entiendo toda esta tontería de actitudes negativas, todo va a salir bien").

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Everytime I’ve been to Mexico everyone’s been lovely I don’t get all this bad attitude nonsense it’ll be fine — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Olvera también ha izado la bandera de la paz cuando, la noche de ayer, mientras que la banda ensayaba en las instalaciones de el Estadio Ciudad de México usó una playera, en donde están estampados los rostros de Liam y Noel, así como viene impreso el nombre de la banda.

Fher Olvera, líder de Maná, durante el ensayo de la banda jalisciense en el Auditorio Ciudad de México. Foto: Juan Botero, cortesía

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Además, se le vio portando otra playera, con la ya emblemática frase "¿Y si sí?", que hace alusión, a la expectativa de las y los mexicanos que, México siga avanzando en la contienda por llevarse la Copa Mundial 2026.

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Maná también se presentó en la inauguración del Mundial 2026, el pasado 11 de junio, en donde interpretó uno de sus temas más exitosos "Oye, mi amor".

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