La emoción por el duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra en el Mundial 2026 ya comenzó a salirse de las canchas. Mientras miles de aficionados esperan con nervios el partido que definirá el pase a los cuartos de final, un abogado sorprendió con una promesa que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales: regalar 10 divorcios si el Tricolor consigue la victoria.

La Selección Mexicana entonó "Mi mayor anhelo", de Banda MS tras vencer a Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial.

La inesperada propuesta desató una ola de comentarios, bromas y reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en convertir el video en uno de los temas más comentados previo al esperado enfrentamiento entre México vs Inglaterra.

Lee también: Yulay promete comida gratis en su restaurante si gana México contra Inglaterra; esto dijo el creador

¿Qué pasó con el abogado que regalará divorcios si México le gana a Inglaterra?

La promesa fue hecha por Alejandro Rojas, presidente del Colegio de Abogados Litigantes BCS, quien aseguró que regalará 10 divorcios gratuitos en caso de que la Selección Mexicana derrote a Inglaterra este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el litigante apareció caminando por el aeropuerto mientras se dirigía a la capital del país para presenciar el encuentro mundialista. En la grabación lanzó la peculiar oferta que rápidamente captó la atención de cientos de personas.

"Si gana México, vamos a regalar 10 divorcios... ¡Dios los bendiga, palomilla!", expresó.

[Publicidad]

¿Quiénes podrán obtener uno de los divorcios gratis?

Aunque la propuesta despertó el interés de varios internautas, el abogado aclaró que el beneficio únicamente aplicará para personas que residan en los municipios de La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur.

Sin embargo, no explicó cuál será el mecanismo para elegir a los beneficiarios. Tampoco detalló si los divorcios serán asignados mediante un sorteo, por orden de solicitud o bajo algún otro criterio una vez concluya el partido.

La falta de información también generó dudas entre quienes comenzaron a preguntar en redes sociales cómo podrán participar si la selección consigue la histórica victoria.

[Publicidad]

Lee también: México vs Inglaterra; el fenómeno viral que enfrenta a los mayores íconos pop en redes sociales

Las redes sociales reaccionan a la insólita promesa

Como era de esperarse, el video provocó una avalancha de comentarios, pues mientras algunos usuarios celebraron la creatividad de la propuesta, otros aprovecharon para bromear sobre sus relaciones sentimentales.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un internauta que escribió: "Ya estuvo que voy a seguir sufriendo al lado de mi tóxica", haciendo referencia a quienes consideran complicado que México pueda imponerse ante la poderosa selección inglesa.

[Publicidad]

Otros, en cambio, pidieron que la promoción no se limitara a Los Cabos y La Paz, sino que también se extendiera a la Ciudad de México y otras entidades del país para que más personas pudieran aprovecharla.

También te interesará:

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

[Publicidad]

¿Cómo eliminar el olor a humedad de las toallas de baño?; consejos para cuidarlas esta temporada

“En México se habla español”: Marcas se unen en apoyo al partido del Tri con “operativo no inglés”; ¿de qué trata?

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

akv