El triunfo de la selección mexicana por 2 a 0 frente a Ecuador el pasado 29 de junio mantiene encendida la pasión de los aficionados. Sin embargo, la confirmación de que el próximo rival de la escuadra azteca es Inglaterra genera una mezcla de angustia y desbocada creatividad en las plataformas digitales.

Al saber que el partido se disputa en el Estadio Ciudad de México el próximo 5 de julio, los internautas deciden trasladar la competencia deportiva al terreno del orgullo cultural, iniciando una masiva confrontación de celebridades e íconos de ambas naciones.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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La rivalidad sube de tono tras las declaraciones del vocalista de la banda británica Oasis, quien afirma que su selección propinará una goleada de 5 por 0 al conjunto local.

La respuesta del cantante de la agrupación mexicana Maná, defendiendo el honor nacional, actúa como el detonante definitivo para que los usuarios inicien una de las mayores tendencias de las últimas semanas.

🎸⚽ La rivalidad mundialista llegó hasta la música.



🇲🇽 #FherOlvera respondió con un contundente “¡Ubícate, wey!” a #LiamGallagher, luego de que el británico asegurara que #Inglaterra vencerá con facilidad a #México en los octavos de final. pic.twitter.com/C4ZikSizke — Martha Berra (@MarthaIBerraA) July 2, 2026

Duelos de nostalgia y leyendas musicales en internet

El debate digital se torna sumamente gráfico a través de composiciones visuales que comparan directamente el talento y la historia del entretenimiento de ambos países. Un claro ejemplo de esta dinámica se observa en la imagen difundida de forma masiva en redes, la cual confronta al legendario trío de pop mexicano Flans con el fenómeno global británico de las Spice Girls, retando de forma irónica la supremacía del pop de los años ochenta y noventa.

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Por otro lado, las imagenes eleva la discusión al nivel de los grandes referentes de la identidad musical de cada país.

La comunidad digital utiliza estas comparaciones para argumentar de manera humorística que, al menos en el ámbito del carisma y el repertorio popular, México posee argumentos de sobra para competir con el Reino Unido.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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