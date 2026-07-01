El fervor por la Copa del Mundo rompe cualquier barrera cotidiana y se manifiesta en los espacios más insospechados de la sociedad civil. Tras el reciente y decisivo encuentro de la Selección Mexicana frente a su similar de Ecuador, comenzó a circular con fuerza un metraje casero en internet que capturó la atención de miles de usuarios en las plataformas digitales.

En la grabación se muestra el preciso instante en que las religiosas franciscanas de San José festejan con enorme efusión una anotación de la escuadra tricolor, convirtiéndose en uno de los contenidos multimedia más entrañables de la jornada deportiva.

Foto: Capturra de pantalla en X

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La publicación original en redes sociales abre el debate con la frase informativa "¿Quién dijo que solo en el estadio, el Fan Fest y el Ángel se celebra?". Los internautas destacan la autenticidad del momento, señalando que la pasión por el fútbol funciona como un elemento de identidad cultural capaz de unir a las comunidades.

La euforia en el convento y los detalles del festejo comunitario

En el material audiovisual (el cual cuenta con una duración aproximada de treinta segundos) se observa a un nutrido grupo de monjas reunidas en una sala común frente a una pantalla de televisión para seguir el minuto a minuto del partido.

Al concretarse la jugada clave que da el triunfo al equipo mexicano, las religiosas rompen en júbilo de manera unánime. Las imágenes muestran a las integrantes de la congregación brincando, sonriendo y gritando con todo el corazón la consigna "¡México, México!", mientras aplauden fuertemente y agitan los brazos en señal de victoria.

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¿Quién dijo que solo en el estadio, el Fan Fest y el Ángel se celebra? 😄🇲🇽



Así reaccionaron las religiosas franciscanas de San José al triunfo de México: brincando, sonriendo y gritando con todo el corazón: ¡México, México!



Momentos como este nos recuerdan que el deporte… pic.twitter.com/8sTIp5S93I — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) July 1, 2026

La edición del video (que incorpora el formato de texto digital "POV: México anota... y así reaccionan las Franciscanas de San José") evidencia el contraste visual entre el entorno habitualmente silencioso del convento y la explosión de alegría desatada por el gol.

Hacia el final de la secuencia, se aprecia cómo algunas de las religiosas adultas mayores, incluso de pie con ayuda , participan de la celebración comunitaria.

Los comentarios de los usuarios en la red coinciden en que el deporte posee la facultad de hermanar los corazones de las personas sin importar su profesión o estilo de vida, dejando una de las postales más conmovedoras de la actual temporada futbolística en el país.

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