La Copa del Mundo 2026 deja momentos que trascienden lo estrictamente deportivo para instalarse en el corazón de las plataformas digitales.

Tras el compromiso disputado el pasado 29 de junio, en el cual la selección de Brasil obtiene la victoria y elimina al conjunto de Japón, la respuesta de la delegación nipona en territorio mexicano conmueve a miles de usuarios.

A través de la cuenta oficial de X (plataforma anteriormente conocida como Twitter) del representante diplomático, se difunde un material audiovisual que rápidamente acumula cientos de miles de reproducciones debido a su alta carga de fraternidad.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Gratitud desde la trinchera diplomática hacia la afición mexicana

En el material audiovisual original, el funcionario porta la playera de la selección de su país junto con una bufanda alusiva al equipo. Con un tono de profunda cortesía y respeto, el embajador expresa su reconocimiento directo hacia los aficionados locales que adoptan de manera simbólica al cuadro asiático durante sus extenuantes jornadas en el certamen (particularmente durante los encuentros celebrados en la sede de Monterrey).

"Desafortunadamente, la selección japonesa no ha podido ganar el partido del día de hoy", declara de forma abierta el diplomático en el metraje, manifestando de manera inmediata que en su nación se encuentran "bien agradecidos por el apoyo que nos han brindado".

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Asimismo, el representante establece un pacto de reciprocidad deportiva al asegurar que tanto la República de Japón como él mismo, en su calidad de embajador, respaldan plenamente a la selección mexicana en sus siguientes fases, deseando que la escuadra local "llegue lo más posible" en la competencia internacional.

Muchas gracias México por apoyar a la Selección Japonesa🇯🇵 en este mundial🙏

¡Ahora toca apoyar a México con todo!🇲🇽 pic.twitter.com/Fug1sfNydS — Embajador del Japón en México (@embjpmx) June 30, 2026

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La muestra de afecto institucional no se limita a las declaraciones individuales de su titular. En un segundo despliegue digital que complementa la tendencia en redes, el personal adscrito a la Embajada de Japón en México se suma a la celebración de la identidad local.

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En dicho contenido multimedia, un nutrido grupo de colaboradores posa vistiendo la indumentaria verde del conjunto tricolor, portando sombreros tradicionales y agitando pequeñas banderas mexicanas bajo la consigna festiva de acudir con todo el respaldo hacia el país anfitrión.

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