La presencia de pececillos de plata dentro del hogar suele pasar desapercibida porque son pequeños, silenciosos y no representan un peligro directo para las personas. Sin embargo, encontrarlos en el baño, la cocina o detrás de los muebles puede ser una advertencia de que existe un problema mayor relacionado con la humedad, las filtraciones o la falta de ventilación en la vivienda.

Los pececillos de plata, o Lepisma saccharina, son insectos pequeños, de menos de un centímetro de largo. Foto: Captura de pantalla

Aunque estos insectos no pican ni transmiten enfermedades, sí pueden reproducirse con rapidez y provocar daños en documentos, ropa, libros e incluso contaminar algunos alimentos almacenados, por lo que conviene actuar desde el primer momento.

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¿Por qué aparecen los pececillos de plata en las casas?

Los pececillos de plata prosperan en espacios con altos niveles de humedad y poca circulación de aire. Suelen esconderse durante el día y salir por las noches para alimentarse de materiales ricos en almidón, como papel, cartón, pegamentos, telas naturales y restos de comida.

Por ello, es común encontrarlos en baños, cocinas, lavanderías, sótanos, armarios o cualquier rincón donde exista condensación de agua o filtraciones constantes.

Los pececillos de plata son pequeños insectos que pueden convertirse en una gran molestia para cualquier hogar. Foto: Pixabay

Más que el insecto en sí, lo que debe preocupar es la condición del inmueble que favorece su presencia, ya que la humedad también puede propiciar la aparición de moho y hongos que deterioran la vivienda.

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¿Qué riesgos representa tener pececillos de plata en casa?

Aunque los pececillos de plata no son venenosos ni atacan a las personas, su presencia puede convertirse en un problema si no se controla a tiempo.

Estos insectos dañan libros, fotografías, documentos importantes y cajas de cartón al alimentarse de la celulosa y el almidón presentes en estos materiales. También pueden deteriorar prendas elaboradas con algodón, lino o seda cuando permanecen guardadas durante largos periodos.

Otro inconveniente es que, si llegan a la despensa, pueden contaminar productos secos como harina, avena o pasta, reduciendo su calidad y obligando a desecharlos.

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5 remedios caseros para eliminar los pececillos de plata

Antes de utilizar productos químicos, existen alternativas sencillas que pueden ayudar a disminuir la presencia de estos insectos.

Uno de los remedios más conocidos consiste en aplicar ácido bórico en las esquinas y grietas donde suelen esconderse. Este producto resulta efectivo contra varias plagas, aunque debe manipularse con cuidado y mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.

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Los pececillos de plata, también conocidos como Lepisma saccharina, son una de las plagas más comunes en los hogares. Foto: El Universal

Otra opción es utilizar aceite esencial de lavanda, cuyo aroma funciona como repelente natural. También pueden emplearse aceites cítricos, como limón o naranja, mezclados con agua para rociar las zonas donde aparecen los insectos.

La lavanda ayuda a eliminar los pececillos de plata. Foto: Pexels

La llamada trampa del tarro también ofrece buenos resultados. Solo se necesita un frasco de vidrio envuelto por fuera con cinta adhesiva y colocar avena en su interior. Los pececillos suben atraídos por el alimento, pero las paredes lisas del recipiente les impiden escapar.

Batido proteico de avena. Fuente: Freepik.

Las virutas de cedro representan otro método natural. Distribuir pequeños saquitos con este material en armarios, cajones o rincones ayuda a mantener alejados a estos insectos gracias al olor característico de la madera.

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¿Cómo evitar que los pececillos de plata vuelvan a aparecer?

Eliminar los pececillos de plata no basta si las condiciones de la vivienda siguen siendo favorables para ellos.

Mantener una buena ventilación en baños y cocinas, reparar cualquier fuga de agua, reducir la humedad ambiental y limpiar con frecuencia las zonas poco accesibles son medidas fundamentales para impedir que regresen.

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También es recomendable evitar la acumulación de cajas de cartón o periódicos viejos.

Si, pese a estas acciones, la cantidad de insectos continúa aumentando, podría tratarse de un problema de humedad estructural o de una infestación que requiera la intervención de un especialista en control de plagas.

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