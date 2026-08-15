El poeta y filólogo barcelonés José María Micó es el ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes 2026, anunciaron ayer la Secretaría de Cultura y el INBAL.

“Su perfil manifiesta el carácter ecuménico del galardón, respetando el rigor de su trabajo en distintas áreas, tanto en la investigación y el ensayo como en la traducción y la creación, en sintonía con Alfonso Reyes”, determinó el jurado del galardón, conformado por Sara Poot Herrera, Adolfo Castañón y José María Espinasa.

“El nombre de Alfonso Reyes me acompaña desde que en 1980 empecé a interesarme por la poesía de Luis de Góngora y comprendí que Reyes se había adelantado con lúcidos ensayos y rigurosos estudios a la atención de los poetas del 27; de manera que ganar un premio instituido en su memoria y cuya lista de galardonados empieza por Jorge Luis Borges y pasa por Octavio Paz, Jorge Guillén, Margit Frenk Alatorre, George Steiner, Ida Vitale, Carlos García Gual y tantos admirables escritores y humanistas de México y del mundo, es una emoción difícil de explicar, aunque aquel joven intuía que el mejor camino era el señalado por esos nombres”, dijo Micó al recibir la noticia del Premio.

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