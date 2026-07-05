Con motivo del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra que se disputará este domingo en el Estadio Ciudad de México, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitó un nuevo servicio especial desde Tasqueña, además de las modalidades Park & Ride y Ride, para facilitar el traslado de los aficionados al recinto deportivo.

RTP operará rutas entre Tasqueña y Huipulco

El nuevo servicio especial ofrecerá recorridos de ida y vuelta entre el CETRAM Tasqueña y el CETRAM Huipulco, punto cercano al Estadio Ciudad de México.

Las unidades saldrán del andén E del CETRAM Tasqueña con destino a Huipulco, mientras que el regreso será desde el andén D del CETRAM Huipulco hacia Tasqueña.

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¿Cuánto cuesta el transporte de RTP al estadio?

El costo del servicio será de 50 pesos y el pago deberá realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), por lo que RTP recomendó llevarla con saldo suficiente.

Servicio Park & Ride de RTP para el México vs Inglaterra; rutas y costo

Además, RTP implementará el servicio Park & Ride, dirigido a quienes deseen dejar su automóvil en un punto de la ciudad y continuar el trayecto en transporte público.

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Habrá cuatro puntos de salida:

Auditorio Nacional, ubicado en Calle Auditorio Nacional s/n, esquina con Paseo de la Reforma.

Six Flags, en el estacionamiento del parque de diversiones, sobre la carretera Picacho-Ajusco.

Parque Ecológico Xochimilco, ubicado en Canal de Garay y Anillo Periférico.

Centro Comercial Santa Fe, ubicado en Juan Salvador Agraz 30-20.

En los mencionados casos, las unidades saldrán con dirección al CETRAM Huipulco, comenzarán a operar a partir de las 12:00 horas, tendrán salidas cada 15 minutos y el costo será de 500 pesos.

Rutas y costo del servicio Ride de RTP hacia el Estadio Ciudad de México

También estará disponible el servicio Ride, que partirá desde Parque México, ubicado sobre avenida Sonora, casi esquina con avenida México; y de San Jerónimo, ambas rutas con destino al CETRAM Huipulco.

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Este servicio iniciará operaciones desde las 12:00 horas, contará con salidas cada 15 minutos y tendrá un costo de 350 pesos.

mahc