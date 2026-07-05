México se enfrentará esta tarde contra Inglaterra y, como parte de los festejos de su quinto partido en el Mundial 2026, el Gobierno de la CDMX ofrece conciertos gratuitos en distintos puntos; entre los grupos que se presentarán se encuentran La Original Banda El Limón y La Sonora Dinamita (de Lucho Argaín y Xiu García).

Como medida preventoria, el gobierno de la ciudad ha limitado el aforo a El Ángel de la Indepenencia a 25 mil personas, esto debido a el fallecimiento de cuatro civiles, durante las celebraciones realizadas posteriormente al partido de la selección mexicana contra Ecuardor, en que se registró una asistencia de alrededor de un millón 400 mil personas.

Es por eso que, este domingo, 5 de julio, tendrán lugar diferentes espectáculos, todos son entrada libre, para que la población se divida en distintos puntos de la capital; se tratan de actividades que forman parte del programa "La pelota vuelve a casa".

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¿Qué conciertos habrá hoy, 5 de julio, en la capital?

Alcaldía Magdalena Contreras - Lost Acapulco

Lost Acapulco, la banda de rock mexicana, mejor recordada por temas como "Olvidemos el romance", "Frenesick" y "Melodia que no se va" se presentará en la Magdalena Contreras, en la Unidad Independencia, justo después de que termine el partido en el Estadio de la Ciudad de México.

Alcaldía Gustavo A. Madero - La fusión y el son jarocho de Sonex

La fusión y el son jarocho de Sonex, agrupación originaria de Veracruz, se presentará en la GAM, a sólo unas horas de participar en la Feria Cosoleacaque 2026 en su estado natal, en el Deportivo Hermanos Galeana, en cuanto el partido concluya.

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Sonex no será la única agrupación que se presente, Danzonera Urban, orquesta de danzón mexicana, actuará, pero en Campos Revolución, sede en donde, desde que comenzó el Mundial, se han proyectado los partidos de nuestra selección.

Alcaldía Benito Juárez - Mariachi Innovación Mexicana

Se trata de un conjunto, conformado sólo por músicas mujeres; Mariachi Femenil Innovación Mexicana se dará cita en Parque Las Américas, cuando finalice el juego de México vs Inglaterra.

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Alcaldía Álvaro Obregón - Los de Abajo

La sede para que se presente la banda de ska Los de Abajo será el parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando concluya el partido.

Alcadía Azcapotzalco - Corañera y Zona Rika

Zona Rika, la banda de merengue colombiana se presentará en Azcapotzalco, en el parque Tezozómoc, a las 22:00 horas; el show será abierto por la joven multiinstrumentalista Abigail Park "La Corañera".

Mientras tanto, en la explanada de la alcaldía, también tendrán lugar las actuaciones de la banda jalisciense Tierra de Coyotes ( a las 20:00 horas), Orquesta Niche (a las 21:00); Adolescentes Orquesta cerrará a las 22:00 horas.

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Alcaldía Venustiano Carranza - La Sonora Dinamita, de Lucho Argaín y Xiu García

La Sonora Dinamita, responsable de temas como "Ramito de violetas", "Oye", Se me perdió la cadenita" y "Mi cucu", ofrecerá un show en la Utopía La Heróica, entre las 15:00 a las 17:30 horas; después de su presentación, proyectarán el juego en la misma sede.

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Alcaldía Iztacalco - Out of control army

En Utopía Mixhuca se presentará Out of control army, la banda desktá, se presentará en Iztacalco, cuando terminé el partido.

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Alcaldía Iztapalapa - Grupo Amora

Desde las 16:30 horas, el cantante Alejandro Robles estará en la Utopía Meyehualco, mientras que el Grupo Aroma actuará en esa misma sede, al terminar la participación del intérprete.

Alcaldía Cuauhtémoc - La Orignal Banda El Limón

En el Monumento a la Revolución se presentarán los shows de 3Ball Mty, colectivode DJs mexicanos, la cantante María Inés Ochoa y La Original Banda El Limón, quienes atuarán hasta que finalice en encuentro mundialista.

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