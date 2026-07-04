La Original Banda El Limón y 3Ball Monterrey serán los encargados de ponerle música al que podría ser un triunfo histórico para la Selección Mexicana este domingo 5 de julio cuando se enfrenten al su igual de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, pero además de estas bandas habrá 16 conciertos en la CDMX.

En una conferencia de prensa la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la CDMX, y Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, dieron a conocer la cartelera que la ciudadanía podrá disfrutar.

Contrario a lo ocurrido el martes pasado esta vez solamente habrá dos escenarios en Paseo de la Reforma, uno en el Ángel de la Independencia y otro en el Monumento a la Revolución, eliminando el que se colocó en Bucareli.

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Además, Clara Brugada dio a conocer que tras los lamentables fallecimientos de cuatro personas en los festejos del partido pasado se tomó la decisión de permitir el ingreso de 25 mil personas al lugar, superada esa cifra se redirigirá al resto de aficionados a otros puntos.

Salvo Benito Juárez, Cuajimalpa y Coyoacán, el resto de alcaldías que tendrán conciertos luego del México vs Inglaterra ya anunciaron los artistas que se presentarán en sus explanadas, aquí te dejamos la lista completa:

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Lista de conciertos en la CDMX por el México vs Inglaterra

Monumento a la Revolución: La Original Banda El Limón y Tribal Monterrey.

Utopía Meyehualco: Grupo Aroma.

Utopía Mixhuca: Out of Control Army.

Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita.

Deportivo Hermanos Galeana: Sonex.

Parque Tezozómoc: Zona Rika.

Parque La Bombilla: Los de Abajo.

Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana.

Campos Revolución: Danzonera Urban.

Unidad Independencia: Lost Acapulco.

Jardín Cuitláhuac: Fiesta Sonidera.

Glorieta San Jerónimo: Cumbia y Banda.

Deportivo San Francisco Tecoxpa: Grupo Banda Bucanera y Grupo Guayacán.

Bosque de Tláhuac: Sonidero Siboney y Rayito Colombiano.

Azcapotzalco: Banda Tierra de Coyotes, Soberana Banda Niche y Adolescentes Orquesta.

Gustavo A. Madero: El Poder del Norte.

Iztacalco: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argáin, Sonidero Caribalí, Sonido Tropical y Sonido Proyección.

Tláhuac: La Séptima Banda y Banda La Mera Mera.

Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo.

Tlalpan: Banda La Exiliada y Los Ángeles de Charly.

Xochimilco: Toño Lizárraga.

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¿A Qué hora y dónde ver el México vs Inglaterra?

México se enfrentará a Inglaterra el domingo 5 de julio del 2026 en punto de las 18:00 horas y si quieres ver el partido en compañía de miles de aficionados podrás hacerlo en una de las 62 pantallas que se colocarán en Paseo de la Reforma o bien, en el FanFest del Zócalo.

Este encuentro puede significar la primera vez en 40 años que la Selección Mexicana avance a los cuartos de final del Mundial 2026 o bien, el ansiado quinto partido, teniendo a su favor la altura del Estadio Banorte y el hecho de que nunca se ha perdido un partido de eliminación directa en competencia mundialista en este inmueble.

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