Faltan unas horas para que la Selección Mexicana enfrente a su similar de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo y las apuestas ponen como favorito a la escuadra europea, pero en la vida real ha habido un puñado de connacionales que han salido triunfantes de tierras británicas.

Y esto ha sido en el cine, más específicamente en los premios BAFTA que otorga la Academia Británica de Artes y Ciencias Cinematográficas, considerados como un termómetro para el Oscar por el idioma y el parecido de las cintas nominadas.

Desde el 2002 se han cosechado 18 premios, es decir, un promedio de menos de uno por año.

El realizador Alfonso Cuarón ha sido el mexicano que más les ha plantado cara con siete premios sumados desde 2004, cuando con "Harry Potter y el prisionero de Azkabán" se alzó con el Children Award. Lo llamativo es que se trataba de una película de manufactura británica y escritora (J.K Rowling) de la misma nacionalidad.

Los otros seis premios se han repartido entre "ROMA" (con cuatro) y "Gravedad" (con dos), ambos en Dirección.

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El cinefotógrafo Emmanuel “El Chivo” Lubezki le sigue en la lista con cuatro premios sumados desde 2007, cuando triunfó con su trabajo en "Los niños del hombre", y consecutivamente de 2014 a 2016 con "Gravedad", "Birdman" y "El renacido".

Emmanuel Lubezki (centro) sostiene el premio a la mejor fotografía junto a Damien Lewis (izquierda) y Joely Richardson (derecha) durante la ceremonia de los premios de la Academia Británica (BAFTA) en la Royal Opera House de Londres, el domingo 11 de febrero de 2007. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión celebra su 60.º aniversario, tras haber entregado su primer galardón por logros cinematográficos en 1947. Foto AP/Matt Dunham.

Alejandro González Iñárritu le sigue con tres galardones: el de Mejor Película en Lengua Extranjera por "Amores perros" en 2002 y los de Dirección y Película con "El renacido" en 2016. En esta última ocasión también se llevó premio Martín Hernández en la categoría de Sonido.

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El realizador tapatío Guillermo del Toro no podía quedarse atrás y también puede presumir una tripleta de galardones: Mejor Película por "El laberinto del fauno", Dirección gracias a la fantástica "La forma del agua" y Película de Animación con "Pinocho", hecha en stop motion, la técnica que requiere de fotografías de los movimientos milimétricos de marionetas para simular movimiento.

Una de las más recientes victorias fue por partida triple en 2021, cuando los sonidistas Pablo Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés Navarrete ganaron el premio de la especialidad por su labor en "El sonido del metal".

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