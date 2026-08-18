El gobierno inyectó más subsidios al Tren Maya, pero aun así entregó pérdidas entre abril y junio.

El proyecto ferroviario insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió 418 millones de pesos vía subsidios, aportaciones y transferencias federales, indican sus reportes financieros.

Esta cifra equivale a un alza de 11% en comparación con los 377 millones que obtuvo del erario el mismo trimestre del año pasado.

Lee también IMPI asegura 22 mil controles pirata chinos tipo Sony y PlayStation en Colima; mercancía tiene valor de más de 2 mdp

Sin embargo, los mayores subsidios fueron insuficientes para mejorar sus resultados, ya que reportó una pérdida de 850 millones de pesos, lo que contrasta con la ganancia de mil 68 millones que logró en el mismo periodo del año pasado.

Los resultados muestran un deterioro operativo que persiste, pese al tiempo que el Tren Maya lleva en funcionamiento y a las inversiones realizadas por el gobierno, opinó Juan Carlos Machorro, experto en infraestructura y socio de la firma Santamarina y Steta.

[Publicidad]

“Las ventas de boletos y los servicios siguen siendo insuficientes y el impulso esperado por el Mundial de Futbol no se tradujo en una recuperación significativa de los ingresos ni en un cambio de tendencia para el Tren Maya”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Inyectan más al Tren Maya y aún así pierde

Lee también Índice de Extorsión de Coparmex ubica a Morelos, Tabasco, Edomex, Zacatecas y Guerrero en los primeros lugares; crece 9.17%

Los reportes señalan que los ingresos por boletos y servicios fueron de 118 millones de pesos entre abril y junio, 4% menos que en el mismo trimestre del año pasado.

[Publicidad]

“Los ingresos del tren siguen siendo insuficientes, aunque haya transcurrido ya el tiempo de operación del proyecto y se hayan realizado inversiones adicionales inacabables”, dijo Machorro.

“La entrada en operación plena del servicio de carga se ha convertido en una condición casi indispensable para buscar la rentabilidad del proyecto, lo que representa un cambio respecto de la concepción original del Tren Maya. El gobierno ha reconocido que el proyecto no será rentable hasta que el negocio de carga entre plenamente en operación”, indicó.

El catedrático de la Universidad Iberoamericana, Gerardo Herrera, destacó que el proyecto enfrenta dificultades desde su concepción, tanto en la etapa de construcción como en su puesta en marcha.

[Publicidad]

Lee también Los restauranteros absorben pérdidas por el Mundial de Futbol

Falta de estudios

“La obra comenzó sin contar con todos los estudios adecuados y eso llevó al gobierno a reservar información para evitar las críticas sobre el Plan Maestro, el proyecto ejecutivo y los avances de la construcción. Incluso, frente a los amparos contra el proyecto, las obras fueron consideradas prioritarias por seguridad nacional, lo que permitió que los trabajos avanzaran, mientras parte de la documentación técnica y de los estudios todavía no estaban concluidos”, explicó.

Desde su punto de vista, las consecuencias de esas decisiones se reflejan en mayores costos y en la necesidad de destinar más recursos públicos al proyecto.

[Publicidad]

“Todo esto está surgiendo ahora y se está traduciendo en mayores costos para el proyecto, mientras sus ingresos se han estancado y requiere cada vez más subsidios”, comentó.

Lee también Retiros por desempleo de Afore marcan récord; acumulan 27 mil mdp

“La puesta en marcha del segmento de carga parece que generará más gastos y no mayores ingresos. Sin embargo, esto también es difícil de determinar porque, al igual que en otras etapas del proyecto, hay insuficiente información para evaluar con claridad su desempeño y sus perspectivas financieras”, señaló Herrera.

[Publicidad]

En mayo del año pasado, el director del Tren Maya, el general Óscar David Lozano Águila, reconoció que el transporte de pasajeros no es rentable y era indispensable el servicio de carga para alcanzar el punto de equilibrio en 2030.

“Ninguna empresa, en cualquier parte del mundo, que se dedique a pasajeros en un sistema ferroviario es rentable. Por eso necesitamos recuperar la infraestructura de carga que ya existía con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”, dijo hace un año.

La semana pasada, este diario publicó que el gobierno evalúa la percepción pública y la eficiencia operativa del Tren Maya, para identificar y atender riesgos que afecten su funcionamiento.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.