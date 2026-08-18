Tlalnepantla, Méx.— Carlos “N”, conductor de la revolvedora de cemento que presuntamente golpeó una estructura publicitaria la cual cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de una mujer en Interlomas, Huixquilucan, fue puesto a disposición de la autoridad judicial e ingresado al Penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que tras los hechos que ocurrieron el pasado viernes 14 de agosto, elementos de la policía municipal detuvieron a Carlos “N”, posteriormente fue presentado ante autoridades del Ministerio Público.

El detenido es investigado por los delitos de homicidio por culpa y daño en los bienes, por los que podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Carlos “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

El accidente quedó videograbado en las cámaras del C5 del Estado de México.

De acuerdo con las imágenes, que se hicieron públicas, un camión revolvedor que se encontraba en la zona, como parte de los trabajos de reencarpetamiento que se realizan en la vialidad, avanzó, posteriormente la estructura se cae súbitamente alcanzando el carril donde circulan los vehículos.

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La estructura impactó contra una camioneta que se encontraba en circulación, en la cual viajaba una mujer de 53 años de edad, quien murió.

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