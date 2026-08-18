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De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Ulises Mejía Haro encabeza las preferencias entre las y los aspirantes de Morena a la gubernatura de Zacatecas.
El diputado federal con licencia registra 21% de la preferencia bruta; en la medición de preferencia efectiva alcanza 34%. Le siguen Geovanna Bañuelos, con 13% y 21%, respectivamente; Verónica Díaz, con 11% y 18%, y José Narro, con 6% y 10%.
La ventaja de Ulises Mejía Haro también se refleja en la metodología que utiliza Morena para evaluar a sus aspirantes.
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El exalcalde de la capital zacatecana obtiene la calificación máxima, con 10 puntos de 10, resultado de la valoración de diversos atributos. Entre ellos, registra las mejores evaluaciones en conocimiento del estado (23.1%), honestidad (14.9%) y cumplimiento de promesas (13.7%).
Con estos resultados, Ulises Mejía Haro se coloca como el perfil mejor posicionado entre las y los aspirantes de Morena, al encabezar las preferencias y obtener la máxima calificación en la metodología de evaluación del partido. Por su parte, Geovanna Bañuelos es la mujer mejor posicionada.
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Respecto al género de quien debería encabezar el próximo gobierno estatal, las opiniones de las y los zacatecanos se encuentran divididas: 38% prefiere que sea un hombre y otro 38% una mujer, mientras que para 21% resulta indistinto.
Morena se ubica en primer lugar en afinidad partidista con 33%, seguido por el PRI, con 14%; Movimiento Ciudadano, con 9%, y el PAN, con 8%. El PT registra 5%, mientras que el PVEM alcanza 4% y el PRD, 3%. El 17% de las personas entrevistadas se declara apartidista.
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La encuesta fue realizada cara a cara en vivienda a mil 204 personas con credencial para votar vigente en el estado de Zacatecas, del 7 al 9 de agosto de 2026. El estudio cuenta con un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza de 95%.
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