Zacatecas. - El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expulsó a tres legisladores de Zacatecas tras aprobar la reforma este domingo a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas que modifica el procedimiento de asignación de las 12 diputaciones de Representación Proporcional, conocidas como “plurinominales”.

A través de un oficio dirigido a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el CEN de este partido informó que los legisladores en cuestión son Lyndiana Bugarín Cortés, Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco, quienes dejaron de pertenecer a dicho instituto político a partir de este domingo 16 de agosto y con esta determinación se disolvió de manera inmediata esta bancada.

Este documento fue enviado este lunes con número de oficio 101-PVEM-2026, el cual está dirigido a la diputada Imelda Mauricio Esparza, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura de Zacatecas, donde se precisa que los tres diputados antes referidos han dejado de pertenecer a esta organización político nacional y del estado de Zacatecas.

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En el documento se lee lo siguiente: “A partir del domingo dieciséis de agosto de dos mil veintiséis, las diputadas y el diputado que integraban el parlamentario del Partido Verde Ecologista de México han dejado de pertenecer a esta Organización Política a nivel nacional y del Estado de Zacatecas, por lo que sin perjuicio de las sanciones que eventualmente pudieran imponérseles por apartarse de la filosofía y tradición democrática de nuestro Partido Político, carecen de representación política y parlamentaria vinculadas con nuestra organización partidaria”.

PVEM expulsa a tres diputados de Zacatecas por aprobar reforma de plurinominales; bancada se disuelve. Foto: Especial.

Esta expulsión ocurre, debido a que este domingo en fue aprobada la reforma electoral con 16 votos a favor que emitieron las bancadas de Morena y PVEM, mientras que 11 votos fueron en contra de los demás partidos PRI, PAN, PT, PRD y Movimiento Ciudadano.

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La reforma modifica el procedimiento de asignación de las 12 diputaciones plurinominales, pero, ahora las designaciones se harán por medio de dos listas: La lista A será integrada por seis fórmulas registradas por cada partido político, alternadas por género; en tanto, que la Lista B se asignará por las candidaturas que participaron por mayoría relativa y no obtuvieron el triunfo.

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Carlos Puente Salas, líder del PVEM, acusó directamente a Morena de perpetrar una "traición a los aliados" mediante lo que se considera como un “domingazo” y un madruguete legislativo y que se preparan para presentar una controversia constitucional en contra de la modificación.

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Postura del gobernador David Monreal

Por su parte, en su conferencia semanal, el gobernador David Monreal Ávila consideró como “una buena reforma y virtuosa que fortalece la democracia”, incluso, señaló que “representa un avance para fortalecer la democracia” y hasta mencionó que “es un asunto de justicia social para todas las militancias”.

Mencionó que seis de los espacios se dejarán para que los dirigentes de los partidos políticos decidan quién encabezará esas plurinominales, pero, los otros seis espacios serán “un asunto de justicia”, porque ahora los ganadores serán para los segundos lugares que resulten más votados.

Además, dijo, que la modificación genera un debate social importante, porque plantea una alternativa frente al modelo en el que las dirigencias partidistas tienen un mayor peso en la definición de quienes ocupan las posiciones plurinominales.

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