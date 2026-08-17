Tres personas fueron detenidas durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Pueblo Quieto, en la alcaldía Tlalpan, donde fueron aseguradas dosis de aparente cocaína y metanfetamina, además de marihuana a granel.

La diligencia fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, el operativo derivó de varias denuncias ciudadanas que señalaban un predio de la calle Cerrada de Vicente Guerrero como un posible punto de almacenamiento y comercialización de drogas.

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Tras realizar trabajos de investigación y vigilancia, los agentes obtuvieron datos de prueba que fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

Con estos elementos, un juez de Control autorizó la orden de cateo para intervenir el inmueble.

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Durante la diligencia fueron detenidas dos mujeres, de 54 y 31 años, así como un hombre de 56 años.

En el lugar, los policías localizaron 24 dosis de aparente cocaína en piedra y cinco dosis de una sustancia con características de posible metanfetamina.

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También fueron asegurados aproximadamente 590 gramos de una hierba verde similar a la marihuana, localizada a granel.

Como parte del operativo, los agentes encontraron una báscula gramera y cinco teléfonos celulares.

Las autoridades señalaron que el cateo se realizó sin uso de violencia y bajo los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

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Los tres detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados, junto con los objetos asegurados, ante el Ministerio Público.

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Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

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El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

La SSC y la FGJ señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados para combatir la distribución de drogas y otros delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

Las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

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dmrr