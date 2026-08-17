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El secretario de Gobierno, César Cravioto, reiteró el llamado a diputados y partidos políticos a no politizar el tema del despojo en la Ciudad de México, y a enviar los casos a las autoridades correspondientes.
Lo anterior, luego de que los grupos parlamentarios de Morena y del PAN han recibido a personas que han denunciado casos de despojo y que buscan apoyo.
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“Morena nos invitó la semana pasada, a que recibiéramos la documentación de los casos que ellos retomaron, en un parque, algo que hicieron ahí en la Benito Juárez y nosotros ya tomamos los casos, y le vamos a dar seguimiento a esos casos. En el caso de Acción Nacional, no nos han buscado para que nos pasen los casos que les han llegado, pero si nos buscan y si nos los canalizan, con todo gusto, también atendemos”, precisó.
Cravioto Romero señaló que este tema “no tiene que ver con temas políticos” sino con atender a personas que han sufrido de este delito, por lo que pidió que envíen los casos al Gabinete de Despojos, a la Fiscalía y a la Consejería Jurídica para atenderlos.
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