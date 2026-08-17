La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previsto una serie de movilizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, además de actividades relacionadas con el Día Mundial del Peatón en la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC, desde las primeras horas del día se prevén concentraciones y una marcha que podrían ocasionar cortes a la circulación y complicaciones viales en diferentes alcaldías.

La primera concentración está programada a las 07:00 horas, cuando jubilados del Instituto Politécnico Nacional se reunirán en la Puerta 9 del IPN, en Zacatenco, sobre avenida Juan de Dios Bátiz, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los manifestantes exigen el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación que, aseguran, permanecen retenidos desde 2024. El grupo también tiene prevista una segunda concentración en el mismo punto a las 14:00 horas.

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A las 08:00 horas, aspirantes seleccionados de distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en el Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco. Buscan que se respeten los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura correspondiente al proceso 2026 y rechazan la aplicación de un examen de control anunciado posteriormente por autoridades universitarias y la Comisión Técnica.

A las 10:00 horas, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se concentrarán frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino. Darán a conocer un proyecto mediante el cual buscan recuperar su organización sindical y derechos que, señalan, fueron retirados del contrato colectivo de trabajo.

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A la misma hora, integrantes de México Previene A.C. realizarán una actividad en las inmediaciones de la estación Centro Médico del Metro, en avenida Cuauhtémoc, con motivo del Día del Peatón. El objetivo será generar conciencia sobre la importancia de respetar los cruces peatonales y dar prioridad a quienes caminan.

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También a las 10:00 horas, el Movimiento Plural de Maquileros se concentrará en el cruce de Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, en el Centro Histórico. Sus integrantes protestarán contra los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales.

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A las 11:00 horas, este grupo tiene previsto desplazarse hacia las oficinas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, donde sostendrá una reunión de trabajo.

En tanto, a las 10:30 horas, personas en situación de calle realizarán una marcha que partirá de la estación Doctores de la Línea 8 del Metro, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Chimalpopoca y Doctor Liceaga.

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El contingente avanzará hacia el Jardín Santiago, en Tlatelolco, en el cruce de avenida Ricardo Flores Magón y Paseo de la Reforma. Entre sus demandas se encuentran el respeto a sus derechos humanos, el cese de la discriminación y políticas públicas de inclusión que garanticen acceso a identidad, salud, trabajo y vivienda, además de mejoras en albergues y el cese del hostigamiento policial.

A las 12:00 horas, la Iniciativa Velvet llevará a cabo el Foro Nacional Día Mundial del Peatón en la Cámara de Diputados, ubicada en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza. En el encuentro se discutirán avances y retos legislativos para prevenir y erradicar la violencia vial.

Para las 13:00 horas, la Colectiva Morada se concentrará en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en avenida Insurgentes Sur, colonia Nápoles. La movilización será en apoyo a una audiencia judicial relacionada con una denuncia por presunto delito de violación y contempla demandas de justicia con perspectiva de género, respeto al debido proceso y protección integral para la víctima.

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A las 15:00 horas, integrantes de la Comunidad Estudiantil Organizada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN se reunirán en la Unidad Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para discutir la respuesta entregada el pasado 24 de julio por las autoridades del Instituto Politécnico Nacional a su pliego petitorio.

LL