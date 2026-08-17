La carrera con causa más grande del mundo regresa en 2026. Grupo Bimbo anunció la apertura de inscripciones para la onceava edición de Bimbo Global Race, que este año espera convocar a más de 170 mil personas en 29 ciudades de 23 países.

Bajo la campaña “Compartimos lo bueno. Cuando compartimos lo bueno, pasan cosas mejores”, Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de pan por cada participante inscrito en cualquiera de las diferentes sedes. Además, la iniciativa busca inspirar a personas de todo el mundo a compartir hábitos positivos, experiencias y acciones que contribuyan a construir comunidades más fuertes.

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México se suma con carreras en CDMX, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Veracruz

En la Ciudad de México, la carrera se realizará el 20 de septiembre, mientras que en Puebla, Guadalajara, Monterrey y Veracruz el evento está programado para el 27 de septiembre. Esta edición busca reunir a más de 40 mil participantes en México, quienes se sumarán a miles de personas alrededor del mundo para generar un impacto positivo en las comunidades compartiendo lo bueno.

Respecto al recorrido, la carrera contará con modalidades para todos los niveles de experiencia, con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, permitiendo que distintos corredores formen parte de esta celebración impulsada por Grupo Bimbo.

Foto: Cortesía Grupo Bimbo

Bimbo Global Race se llevará a cabo en 29 ciudades de 23 países, entre las que destacan Los Ángeles, Toronto, Río de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Caracas, Guayaquil, Montevideo, Buenos Aires, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Panamá, Manchester, Madrid, Barcelona, Brașov, Lisboa, Grosuplje, Delhi y Beijing.

De forma general, la carrera se realizará el 27 de septiembre de 2026 en la mayoría de las sedes participantes, aunque algunas ciudades tendrán fechas distintas. Como parte del compromiso social de la iniciativa, Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de pan por cada participante inscrito, beneficiando a Bancos de Alimentos en las comunidades donde se realice la carrera.

Para formar parte de Bimbo Global Race 2026, los interesados ya pueden registrarse en www.bimboglobalrace.com o www.asdeporte.com y sumarse a una experiencia que convierte cada kilómetro en una oportunidad para compartir lo bueno, correr por una causa y contribuir a alimentar un mundo mejor.

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