Este domingo, ambulantes protestaron por la reducción de espacios en la Alameda Central con un bloqueo en el cruce de Eje Central y Avenida Juárez; incluso, en esta vía colocaron —por al menos nueve horas— puestos de comida.

Los inconformes con el ofrecimiento de la Secretaría de Gobierno, de siete y cinco espacios, respectivamente, a la organización de comerciantes Mazahuas y de Margarita García, se adueñaron de la vialidad.

“Nos están reduciendo a siete [por grupo], mejor que nos den un número viable, porque esto no es digno, todos tenemos derecho, que sea un número considerable para que todos trabajen”, argumentó Norma Sánchez, comerciante de la zona.

Por ello, la vendedora dijo que le pidieron a las autoridades que tabulen el número de comerciantes y que dejen operar a 50% de cada grupo de acuerdo con sus integrantes.

La comerciante también acusó que no hay piso parejo para todos los ambulantes, ya que los colectivos feministas trabajan fuera de los acuerdos y se colocan en las banquetas del parque, así como en la calle peatonal que conecta con el Palacio de Bellas Artes.

“Se las entregamos al Gobierno [la venta en la periferia del parque], porque hubo un reordenamiento en 2012. Se entregó limpio en Ángela Peralta y Avenida Juárez, nos replegaron adentro. Ya obedecimos, ya nos uniformamos”, explicó Norma Sánchez acerca de los espacios que ocupan las colectivas.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.