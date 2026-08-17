Aguascalientes fue reconocido como estado Embajador de las Franquicias de México, por la Cumbre de Colaboración Trilateral de Franquicias de América del Norte.

Con esta distinción se reconoce las acciones para fortalecer este modelo de negocio en Aguascalientes, así como impulsar oportunidades de crecimiento para las empresas.

La distinción la recibió Esaú Garza de la Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, quien aseguró que este reconocimiento refleja el trabajo que realiza el Gobierno del Estado para atraer nuevas marcas y, al mismo tiempo, apoyar a empresarios locales para que sus negocios crezcan, se conviertan en franquicias y puedan llegar a nuevos mercados.

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En la Cumbre de Colaboración Trilateral de Franquicias de América del Norte, celebrada en la Ciudad de México, donde se reunieron representantes de México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer el sector y abrir nuevas oportunidades comerciales para las marcas de los tres países.

Garza de Vega mencionó que, a través de financiamientos y programas de apoyo, se brindan herramientas a emprendedores y empresarios para fortalecer sus negocios, desarrollar nuevas propuestas y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

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Durante la cumbre, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), la International Franchise Association (IFA) de Estados Unidos y la Canadian Franchise Association (CFA) de Canadá firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer este modelo de negocio en América del Norte, mediante el intercambio de información, la generación de oportunidades y mecanismos que faciliten la expansión de marcas entre los tres países.

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“La firma de este acuerdo marca un hito en el ecosistema de las franquicias, siendo México uno de los principales países que desarrolla este modelo de negocios, principalmente en sectores como alimentos y bebidas”, aseveró en servidor público aguascalentense.

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Dijo que la participación de Aguascalientes en este tipo de encuentros permite conectar a las empresas locales con inversionistas, marcas y organismos especializados de México, Estados Unidos y Canadá, abriendo nuevas posibilidades para su crecimiento y expansión.

En el evento también participaron representantes de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores; del Senado de la República; de las embajadas de Canadá y Estados Unidos, así como líderes empresariales y representantes del sector de las franquicias.

dmrr