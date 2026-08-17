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Reynosa, Tamaulipas. - Un dantesco incendio se registró en un corralón de la empresa Grúas Mora en Reynosa, Tamaulipas generando millonarios daños materiales en vehículos que se encontraban bajo resguardo.
En este lugar, ubicado en la colonia Arboleda de Juárez a un costado de la carretera Reynosa-San Fernando, se encuentran vehículos que han participado en accidentes o que, debido a hechos delictivos, forman parte de investigaciones.
Por tal motivo, se cuenta con una gran cantidad de unidades que comenzaron a incendiarse de forma rápida, causando pánico entre las familias que habitan zonas aledañas.
Trascendió que el incendio inició en los pastizales que se encuentran en la parte trasera del corralón y de inmediato, alcanzó vehículos cercanos.
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Al lugar arribaron grúas de la empresa las cuales pudieron sacar algunas unidades que se encontraban bajo resguardo a fin de evitar que se incendiaran.
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Elementos de Protección Civil Estatal, de Reynosa y Rio Bravo, arribaron al lugar para intentar controlar el incendio lo cual no lograron debido a que el fuerte viento, propagó aún más el fuego.
Fue necesario solicitar pipas con agua para abastecer las cisternas de los cuerpos de bomberos.
Las autoridades dieron a conocer que no se registraron personas lesionadas o fallecidas y hasta el momento, no se han evaluado los daños materiales.
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