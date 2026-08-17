Culiacán, Sin. - Los cuerpos de auxilio fueron activados en la capital del estado, ante las intensas lluvias que iniciaron la tarde de este lunes, las cuales provocaron inundaciones en varios fraccionamientos y colonias, en las que se han efectuado por lo menos cinco rescates de automovilistas arrastrados por las fuertes corrientes.

El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado alertó a la población sobre posibles incrementos en el nivel de precipitaciones pluviales, por lo que recomendó no cruzar arroyos, calles o avenidas inundadas, ni ríos, ante el riesgo de sufrir algún daño.

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Lluvias intensas inundan colonias y fraccionamientos de Culiacán; rescatan a cinco automovilistas. Foto: Especial.

De acuerdo a los pronósticos que se tienen las lluvias se pueden presentar con tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en algunos sectores del medio rural.

Los datos preliminares sobre este fenómeno natural es que en varios poblados los habitantes están en alerta, ante posibles desborden de canales y arroyos y en colonias populares y fraccionamientos de reciente creación, el agua comenzó a llegar a los hogares.

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