[Publicidad]
Culiacán, Sin. - Los cuerpos de auxilio fueron activados en la capital del estado, ante las intensas lluvias que iniciaron la tarde de este lunes, las cuales provocaron inundaciones en varios fraccionamientos y colonias, en las que se han efectuado por lo menos cinco rescates de automovilistas arrastrados por las fuertes corrientes.
El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado alertó a la población sobre posibles incrementos en el nivel de precipitaciones pluviales, por lo que recomendó no cruzar arroyos, calles o avenidas inundadas, ni ríos, ante el riesgo de sufrir algún daño.
Lee también Queman auto robado frente a vivienda habitada en Culiacán; no se reportan personas lesionadas
De acuerdo a los pronósticos que se tienen las lluvias se pueden presentar con tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en algunos sectores del medio rural.
Los datos preliminares sobre este fenómeno natural es que en varios poblados los habitantes están en alerta, ante posibles desborden de canales y arroyos y en colonias populares y fraccionamientos de reciente creación, el agua comenzó a llegar a los hogares.
Maru Campos habla del retiro de visa a Andy López Beltrán; “quienes juegan con el crimen organizado juegan con fuego”, dice
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Muere el productor José Rendón, el hombre detrás de “Corazón salvaje”
Metrópoli
Operación Balam combate robo de carga en Estado de México; C4 Carretero iniciará en septiembre
Metrópoli
Registro Público atribuye fallas en el sistema al aumento de temperatura; instalarán monitoreo remoto las 24 horas
Nación
Acompaña a su novia a repetir examen de la UNAM y la espera con flores; "vengo a apoyarla en todo"
Espectáculos
Natália Subtil le niega a Sergio Mayer convivir con su nieta desde hace un año por no poner el gasto
Al día
Metro CDMX combate humedad y corrosión en instalaciones eléctricas de Línea B
Al día
Claudia Sheinbaum confirma muerte de 2 mexicanos tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
Al día
Morena defiende a Andy López Beltrán y lanza fuerte acusación contra el PAN