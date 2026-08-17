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Culiacán, Sinaloa.- Una vivienda del fraccionamiento Camino Real de Culiacán fue víctima de un acto de vandalismo, por personas armadas que colocaron un auto recién robado en la cosecha y le prendieron fuego, pese a que el inmueble se encontraba habitado, no se reportaron personas lesionadas.
Los cuerpos de auxilio fueron notificados sobre un incendio en un inmueble en la calle San Pedro, esquina con Juan Diego, de dicho fraccionamiento, frente a un parque por lo que al llegar se percataron que el fuego fue provocado en un vehículo.
El personal del ejército que fueron los primeros respondientes fueron notificados que personas desconocidas, colocaron una unidad motriz en la entrada de la cosecha de una de las viviendas y luego le prendieron fuego y se alejaron del lugar, por lo que el incendio se propago, sin causar daños al interior.
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Se conoce que minutos antes se reportó que una persona había sido objeto del despojo violento de su vehículo, el cual correspondió a las características de la unidad que fue quemada en forma intencional a la entrada de una cochera.
La unidad que resultó siniestrada fue un Corolla, de color tinto, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado que acudieron a dar fe de este acto vandálico lo documentaron y tomaron declaración a las personas que se encontraban en el interior de la casa.
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