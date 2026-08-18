Miami.— El 20 de julio Chantal Alejandra Morales Rojas llegó a la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Denver para regresar a Oakland; había pasado el control de seguridad y estaba a punto de abordar cuando varios hombres vestidos de civil comenzaron a vigilarla. Al escanear su pase, el sistema emitió una alerta: los agentes la bloquearon dentro del puente de acceso al avión, impidieron que una abogada presente revisara la orden judicial que aseguraban tener y la sacaron por una escalera externa hacia una camioneta estacionada en la pista; pasajeros y empleados grabaron el arresto.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conocía su nombre, su vuelo, la puerta y la hora de salida. La detención fue preparada con anticipación. La defensa de Morales presentó una demanda de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención. Un juez migratorio fijó una fianza de 3 mil dólares, y Morales recuperó la libertad el 30 de julio, 10 días después del arresto.

El de Morales, es sólo una de las decenas de casos similares que se han registrado recientemente y que evidencian que el ICE ha convertido los aeropuertos de Estados Unidos en sus nuevos centros de operaciones. De acuerdo con datos de ICE, citados por medios, sólo en julio hubo más de 30 arrestos en los aeropuertos; el 4 de agosto una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que ICE realizaba en ese momento entre 20 y 40 arrestos diarios en aeropuertos estadounidenses.

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Acuerdo polémico

La operación comienza con los datos que cada viajero entrega para comprar un boleto y superar los controles de seguridad. Las aerolíneas remiten la información a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA); esa dependencia la coteja y la comparte con ICE. Un acuerdo firmado en mayo de 2025 estableció las reglas para intercambiar, almacenar y administrar los registros. ICE quedó autorizado para conservar en sus propios sistemas la información recibida.

El gobierno mantuvo ese convenio fuera del conocimiento público y censuró casi por completo los anexos que describen los datos transferidos.

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La directora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, había declarado bajo juramento ante el Congreso: “No enviamos la información a ICE; ayudamos a ICE a cotejarla con nuestra información”. Pero Chioma Chukwu, directora de American Oversight, subrayó que “los estadounidenses entregan su información personal para abordar un avión con seguridad, no para entrar en un sistema de control migratorio o en una red gubernamental de vigilancia”.

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Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), dijo a EL UNIVERSAL que la información que está recibidendo el ICE “permite detener a una persona en un espacio controlado y con menos agentes”.

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John Sandweg, exdirector interino de ICE, afirmó que la agencia está “extrayendo datos de la TSA para aumentar sus cifras de arrestos”. Los agentes esperan en mostradores, filtros, comercios, puertas, conexiones y puentes de embarque; con frecuencia visten de civiles y actúan después que el pasajero ingresa a una zona restringida.

Un joven es detenido por las autoridades en un aeropuerto.

Los pastores mexicanos Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero fueron detenidos el 23 de julio en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando viajaban a un retiro religioso. El gobierno afirmó que sus visas habían vencido en 2022; dirigentes religiosos sostuvieron que contaban con visa para trabajadores religiosos y solicitud de residencia pendiente. Zozaya denunció presiones para firmar una salida voluntaria. “Nos hablaron de separarnos de nuestros hijos e incluso de separarnos como matrimonio”, narró. La pareja fue liberada el 25 de julio sin fianza, pero quedó obligada a llamar mensualmente y comparecer en Harlingen.

El gobierno de Donald Trump alega que está priorizando las detenciones de personas con antecedentes criminales; la realidad es otra. Documented, la organización de noticias sin fines de lucro, analizó 64 arrestos aeroportuarios registrados entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025: 36% de las personas tenían algún antecedente penal. Los arrestos de viajeros sin condenas ni cargos pendientes aumentaron 560% frente al periodo comparable de 2024, antes de la era Trump.

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Sin antecedentes

La abogada Ginny Nuñez explicó la lógica administrativa de ICE: “Las infracciones migratorias civiles son mucho más fáciles y rápidas de ejecutar que las operaciones contra personas con historial criminal, las cuales requieren investigación, coordinación y más recursos”.

Hasta el 2 de agosto, CHIRLA había documentado 14 detenciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Según la abogada Yunuen Trujillo, las 14 personas carecían de antecedentes penales y de órdenes finales de deportación. Había viajeros con visas vencidas, permisos de trabajo, periodos de estancia autorizada y solicitudes migratorias abiertas. El dato de CHIRLA confirma que ICE está capturando dentro de los aeropuertos a personas sin historial criminal y sin una resolución definitiva que ordene expulsarlas.

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La Coalición de Autodefensa Comunitaria (CCA) dijo haber recibido unas 20 llamadas ligadas a posibles arrestos en el aeropuerto de Los Ángeles. “Los grupos como el nuestro tenemos dificultades a veces para comprobar todos porque muchos de esos operativos ocurren tras el control de seguridad”, explicó la ONG a este diario.

Iryna Gorb, ucraniana de 38 años, fue derribada y esposada por agentes vestidos de civil el 22 de julio, después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, California; su abogada afirmó que carecía de una orden final de deportación. ICE la llevó primero a una oficina en Stockton y después al centro de detención de California City, en el condado de Kern. Hasta el 6 de agosto permanecía detenida, sin fianza o liberación divulgadas.

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