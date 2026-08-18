¡Es muy difícil, sobre todo por los motociclistas que nunca respetan la señalética y es fácil que atropellen”, comentó Pablo Hernández un transeúnte que esperaba el momento para cruzar el Eje 1 Poniente y Eje 3 Sur, en la colonia Roma Sur, durante la protesta de activistas en el marco del Día del Peatón.

Mencionó que recorre el cruce peatonal aproximadamente una vez por semana para acudir a sus terapias, cerca de la estación Centro Médico del Metro y del Hospital General e indicó que como adulto mayor atravesar la calle no siempre es sencillo y explicó que debe esperar a que los vehículos se detengan y calcular el momento adecuado para avanzar antes de que el semáforo vuelva a cambiar.

“Yo creo que aquí es una zona muy especial por el hospital y por las oficinas; entonces, debería de haber un cuidado y por eso me alegra que hagan estás actividades”, consideró.

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Ayer por la mañana, en el cruce peatonal integrantes de la agrupación México Previene se colocaron sobre los pasos para auxiliar a quienes intentaban atravesar la vialidad; durante algunos cambios de semáforo, los activistas formaron una barrera frente a los autos para dar paso a los peatones.

Patricia García esperó junto a su madre, adulta mayor, a que el semáforo diera a rojo y cruzar con el apoyo del grupo.

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Indicó que la presencia de los activistas le daba mayor seguridad y agradeció que se realizaran este tipo de actividades, recordó que en más de una ocasión ha visto vehículos pasar demasiado cerca de las personas que intentan cruzar, por lo que consideró necesaria una mayor vigilancia en los cruces de la zona. “Las motos pasan corriendo y casi atropellan a gente”, aseveró.

Mauricio, estudiante de medicina, explicó que usa el cruce para hacer sus prácticas profesionales en el hospital y mencionó que era una zona difícil por el tráfico vial. “Sirven los semáforos y ves a los polis, pero realmente nadie respeta”, dijo.

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La actividad se realizó en el marco del Día del Peatón y comenzó alrededor de las 10:00 horas.

Gal Villaseñor, directora de México Previene, abundó que esta fue la tercera ocasión en el año que realizan una intervención de este tipo. “Consiste en un semáforo vivo, es una intervención totalmente pacífica para cuidar el paso de los transeúntes, queremos que toda la gente llegue bien a su casa”, apuntó.

Llamó a fortalecer las medidas de seguridad vial en la capital y a armonizar la normativa local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

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Mientras los activistas permanecían en los cruces, policías advirtieron a automovilistas y motociclistas que incumplieron las reglas de tránsito.

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