Desde el 5 de agosto pasado, luego de que la administración local reforzó las acciones para combatir el despojo en la Ciudad de México, se han hecho 15 aseguramientos de inmuebles y se han detenido a 24 personas por este delito, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde.

“Sólo acciones dentro del plazo de 12 días, después de que se detonó la estrategia (se lograron) 15 aseguramientos de inmuebles; ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas por el delito de despojo; una orden de restricción; 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios”, indicó.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la funcionaria precisó que en este tiempo se han acreditado 14 casos en los que se confirmó que sí se trató de este delito, de un total de 89 denuncias que han recibido las autoridades desde el reforzamiento de acciones.

Alcalde aseguró que en estos casos no se ha identificado un patrón específico en el que haya servidores públicos —particularmente notarios— involucrados.

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