Naucalpan, Méx.— El sistema de parquímetros en la Zona Azul, en Naucalpan, fue suspendido con el objetivo de revisar las condiciones de operación del servicio, informó el gobierno municipal.

A más de dos meses de entrar en operación, el Ayuntamiento dio a conocer que las alcancías dejarán de operar a partir de hoy y posteriormente, se llevará a cabo un análisis de las condiciones del servicio para definir los ajustes que sean necesarios.

El gobierno municipal también prevé establecer diálogo con habitantes, comerciantes, prestadores de servicios y usuarios de la zona para conocer sus planteamientos sobre el funcionamiento de los parquímetros.

Indicó que la revisión considera el uso del espacio público, la movilidad y las condiciones de operación del sistema en esta zona de Naucalpan.

Ayer EL UNIVERSAL publicó que comerciantes de la Zona Azul reportaron que el cobro por el uso de parquímetros se había suspendido este fin de semana.

La pausa del programa de parquímetros en la Zona Azul se da tras una serie de manifestaciones en contra por parte de colonos, así como comerciantes inconformes con este sistema.

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Ante esta situación, la Asociación de Colonos de Satélite realizó una encuesta para conocer el sentir de los vecinos así como de los comerciantes, la cual fue entregada al ayuntamiento.

Mauricio Rojas, presidente de la asociación, dio a conocer que su ejercicio arrojó un rechazo al programa de los parquímetros.

De acuerdo con el ejercicio, se realizaron un total de 2 mil 034 encuestas, de las cuales 142 se posicionaron a favor de los parquímetros y mil 889 los rechazaron, tres se abstuvieron.

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El programa de parquímetros comenzó a operar en junio en la Zona Azul, uno de los siete sitios donde el gobierno tiene proyectado la aplicación del sistema.

Los otros son: El Mirador, Naucalpan Centro, Alce Blanco, Centro Comercial Satélite, Tecamachalco y Bulevares.

De acuerdo con el Gobierno municipal el objetivo era ordenar la vialidad, evitar que los franeleros se apoderen de las calles e incrementar la seguridad.

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El programa de parquímetros contemplan tarifas para automóviles que oscilan entre los 2 y los 6 pesos por cada 15 minutos, dependiendo de la zona del estacionamiento y para las motocicletas cobra 2 pesos.

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