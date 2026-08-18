Cuando se habla de leyendas de la NFL, hay que mencionar a Emmitt Smith, uno de los mejores corredores en la historia de la Liga, tres veces campeón con los Cowboys de Dallas y el único elemento que no es quarterback en conseguir el reconocimiento al Jugador Más Valioso de la temporada regular y el Super Bowl, junto a la mayor cantidad de yardas terrestres en una campaña.

Es la voz autorizada para hablar sobre el futuro de los corredores en la Liga y, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, aseguró que se viene “una nueva era”, en la que tendrán mayor impacto.

En el más reciente Super Bowl, donde los Seahawks de Seattle aplastaron a los Patriots de Nueva Inglaterra, el MVP fue Kenneth Walker III, actualmente con los Chiefs de Kansas City. Fue el primer corredor, en 28 años, en obtener ese reconocimiento, una señal de la nueva era que se viene en la Liga.

A raíz de eso, Emmitt confesó que “deberíamos empezar a ser mejor considerados en los equipos, está enfrente de los ojos de todos. Todos los equipos que tuvieron un juego terrestre sólido fueron muy exitosos en Super Bowls, así que eso es lo que está pasando ahora, los equipos se están dando cuenta”. Nicolás Schiller Solti

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