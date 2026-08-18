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Andrés Manuel López Beltrán difundió en Instagram una carta dirigida a Donald Trump, en la que le informa que el secretario de Estado, Marco Rubio, y Christopher Landau, el número dos del Departamento de Estado, ordenaron retirarle el permiso de entrada a Estados Unidos, su visa. Hasta ahora Washington no ha explicado la razón por la que fue cancelada. Lo que vemos es que las visas se han convertido en una herramienta de presión política por parte de Washington. Brian Naranjo, ex ministro consejero para asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos en México, nos habla al respecto.
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