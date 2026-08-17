Si bien no se esperan aumentos ni nuevos impuestos, es previsible que el paquete fiscal 2027 contenga más acciones para reforzar la fiscalización a través de más herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA) con cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF).

Así lo anticiparon el Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) y la Academia de Estudios Fiscales (AEF) en conferencia de prensa tras la firma de un convenio.

Descartaron que en el paquete económico del próximo año, que entregará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión el próximo 8 de septiembre, incluya una reforma fiscal.

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Más bien se espera una miscelánea fiscal con importantes modificaciones al CFF para reforzar la fiscalización sobre los contribuyentes cautivos y grandes empresas, consideraron.

No creo que vayan a generan nuevos impuestos, sobre todo en estos tiempos”, dijo la presidenta del IMCP, Ludivina Leija.

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Por su parte el presidente de la AEF, Rafael Muñoz López, coincidió en que no habrá una reforma fiscal en la que se plante nuevos impuestos.

“Creo que va a ser un tema de apretar más a los de costumbre y tratar de fiscalizar a los grandes contribuyentes a través de ese tema comprobantes falsos”, estimó.

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Lo anterior apoyados de herramientas tecnológicas para las auditorías exprés para encontrar facturas apócrifas.

De ahí que para la presidenta del IMCP, las empresas deben reforzar los mecanismos de control de ingresos, egresos, materialidad de operaciones y la legalidad de sus empleados.

“Eso es lo que nos da la pauta como empresarios y como contribuyentes para poder subsanar”, apuntó.

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Por su parte, el vicepresidente fiscal, Luis Carlos Figueroa, recordó que no es el objetivo de la presente administración crear nuevos impuestos o elevar las tasas.

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Sin embargo, advirtió, es bien conocido que los legisladores han llevado a cabo mesas de trabajo para revisar el CFF desde el pasado mes de diciembre.

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“Están trabajando para analizar esos cambios al Código Fiscal de la Federación y eso nos da un indicador que es probable que haya reformas en septiembre, orientado a herramientas de tecnología, pero también para dar certidumbre a los contribuyentes”, explicó.

Destacó que del tema contable en el IMCP, tienen expertos que están elaborando un documento para que el SAT los tome en cuenta.

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