El partido de este domingo entre la Selección Mexicana y su símil de Inglaterra cambiará de horario por amenaza de tormenta eléctrica. A falta de que se haga oficial por parte de la FIFA, fuentes cercanas a EL UNIVERSAL Deportes confirmaron que el encuentro de octavos de final se jugará a las 12:00 horas en el estadio Ciudad de México.

Este viernes, a dos días de que suene el silbatazo inicial entre México e Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula, trascendió que el partido originalmente establecido para jugarse a las 18:00 horas, cambiará a las 12:00 horas por amenaza de tormenta eléctrica, motivo por el cual se retrasó el comienzo del juego pasado ante Ecuador.

Este es el primer partido de la Copa del Mundo que cambia de horario a días de que se lleve a cabo, aunque ya hubo antecedentes en este Mundial de afectaciones en el desarrollo de los partidos por las condiciones climáticas, como sucedió en el Francia vs Irak y en el ya mencionado México vs Ecuador.

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Los primeros reportes sobre esta modificación del horario fueron por parte de Andrés Vaca, comentarista de TUDN; posteriormente, EL UNIVERSAL Deportes corroboró la información con distintas fuentes cercanas.

Este cambio de horario beneficia a la Selección Mexicana y perjudica a Inglaterra, ya que el conjunto europeo aterrizará en el país en la tarde-noche de este viernes, y porque además jugar bajo el sol aumentará la sensación de asfixia por la altitud de la Ciudad de México a la cual no están acostumbrados los ingleses.

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Hasta ahora, los dirigidos por Thomas Tuchel han jugado en Dallas (a 130 metros sobre el nivel del mar), Boston (6 metros sobre el nivel del mar), Nueva York (10 metros sobre el nivel del mar) y Atlanta (320 metros sobre el nivel del mar).En comparación, la Ciudad de México se encuentra a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

Este además, será el partido más temprano que juegue la Selección Mexicana en este Mundial, ya que la inauguración contra Sudáfrica comenzó a las 13:00 horas.

Por ahora, la FIFA ni el Comité Organizador han hecho oficial el cambio de horario.