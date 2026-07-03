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El Mundial 2026 está a nada de conocer sus llaves definitivas de octavos de final, a falta solo de la jornada de 16avos de este viernes 3 de julio.
El torneo de 48 equipos ya cuenta con un total de 28 países eliminados, entre ellos grandes candidatos como Alemania, Uruguay, Países Bajos y Croacia.
Hasta el día de hoy, ya se han metido a Octavos de final las siguientes selecciones: Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.
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Octavos de final confirmados del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
- Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el estadio de Houston.
- Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el estadio de Nueva Jersey.
- México vs. Inglaterra – Domingo 5 de julio en el estadio Ciudad de México.
- Portugal vs. España – Lunes 6 de julio en el estadio de Dallas.
- Estados Unidos vs. Bélgica – Lunes 6 de julio en el estadio de Seattle.
- Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el estadio de Atlanta.
- Suiza vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el estadio de Vancouver.
Los tres lugares que faltan por definirse saldrán de los duelos de: Egipto vs Australia (12:00 pm) y Argentina vs Cabo Verde (4:00 pm), el ganador de ambos partidos se enfrentarán entre si.
Mientras que Suiza espera rival de la llave de Colombia y Ghana, que se juega hoy a las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México.
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