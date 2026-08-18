Tel Aviv.— El avance hacia el desarme de Hamas y la implementación de un plan de paz para Gaza podría comenzar en un mes, afirmó ayer el emisario y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El gobierno de Trump busca satisfacer a Israel después de que Netanyahu rechazara la última parte de un plan estadounidense destinado a poner fin a la guerra de Gaza, devastada por las fuerzas israelíes en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por combatientes de Hamas.

“Podríamos estar viendo avances (...) en tan sólo 30 días, con suerte comenzando a retirar algunas de las armas”, dijo Kushner a Fox News desde Tel Aviv.

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Agregó que rellenar los túneles de Gaza, construidos por Hamas para enfrentar los bombardeos israelíes e introducir suministros de contrabando, podría ocurrir en los próximos 60 a 90 días.

Kushner, amigo de Netanyahu, se reunió con el líder israelí en Jerusalén un día después de mantener conversaciones directas en Egipto con Hamas, que se ha comprometido públicamente con el plan. Ambas partes “acordaron que no se llevará a cabo ningún redespliegue o reconstrucción en la Franja antes de que Hamas se haya desarmado en toda Gaza”, declaró a la AFP un funcionario israelí de alto rango.

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“También se acordó que el primer paso hacia la desmilitarización de la Franja sería exigir a Hamas que entregue sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense”, añadió. Netanyahu reiteró a Kushner que las fuerzas israelíes no se retirarán de Gaza hasta que concluya el desarme de Hamas, dijo el funcionario israelí.

Una hoja de ruta acordada por Hamas el 30 de julio establecía que la destrucción de las armas de Hamas estaría supervisada por la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), prevista para asegurar la seguridad en la transición. La dirige el general de división estadounidense Jasper Jeffers.

Hamas se comprometió a entregar sus armas a un nuevo órgano de gobierno palestino, lo cual suscitó escepticismo por parte de Netanyahu, pero que Trump calificó de avance decisivo. Un representante de la Junta para la Paz de Trump, encargada de aplicar el acuerdo, afirmó que todas la armas recogidas se destruirán para impedir que vuelvan a utilizarse y subrayó que Israel “mantiene intacto su derecho a defenderse”. Netanyahu pidió que un general estadounidense supervise el desarme.

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Grupo conjunto

La oficina de Netanyahu anunció en un comunicado que se acordó con la Junta de Paz la creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarme de Hamas.

“Se acordó crear dos grupos de trabajo, uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza, que tanto Israel como la Junta de Paz están decididos a que se lleve a cabo con celeridad y se complete antes de que se inicie cualquier proceso de reconstrucción en Gaza”, explica el comunicado.

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El segundo grupo de trabajo “se centrará en el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública para la población de Gaza, que también afectan a la población de Israel”, añade. Entre los miembros de la Junta de la Paz que acompañaron a Kushner está el exprimer ministro británico Tony Blair.

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En la entrevista con Fox, Kushner afirmó que aunque la reunión con Hamas en Egipto fue cordial y sus líderes dijeron “lo correcto, obviamente es muy difícil confiar en una organización terrorista que ha cometido atrocidades tan terribles”. El yerno de Trump indicó que “ les daremos una oportunidad para que cumplan, pero tendrán que basarse en acciones y pasos concretos, y espero que así sea”.

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Más temprano, Trump afirmó que Israel no debería atacar Gaza en este momento y que la organización palestina está “entregando sus armas”.

Netanyahu, que se enfrenta en octubre a unas reñidas elecciones, se ha mostrado cada vez más dispuesto a desafiar a Trump, cuyo apoyo ha destacado reiteradamente en su campaña.

El primer ministro también manifestó su descontento con la decisión de Trump de detener la guerra estadounidense-israelí contra Irán, iniciada a finales de febrero, y en su lugar buscar un acuerdo con los dirigentes de Teherán.

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