Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles en una conferencia en Tel Aviv que mientras permanezca en el cargo, el Ejército mantendrá la ocupación del perímetro invadido del sur del Líbano.

"Mientras sea el primer ministro, mantendremos la 'zona de seguridad' en el sur del Líbano", afirmó Netanyahu en referencia al territorio que Israel ocupa en Líbano desde el pasado 2 de marzo, el cual el Ejército ha ampliado progresivamente y profundiza hasta unos 10 kilómetros.

La declaración sigue la línea de otras afirmaciones del primer ministro israelí en las últimas semanas, al señalar que durante su mandato Irán tampoco desarrollará un arma nuclear.

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El ministro de Defensa, Israel Katz, también intervino en esta conferencia sobre innovación y se pronunció sobre la ocupación del sur libanés.

Katz negó que Israel vaya a retirarse del Líbano "incluso si hay una demanda estadounidense para hacerlo", según declaraciones recogidas por el diario israelí Haaretz.

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"No habrá ni civiles ni terroristas", aseguró, con lo que cerró la posibilidad de que más de 200 mil desplazados del perímetro invadido puedan regresar a sus hogares.

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"Soldados dentro, residentes fuera. La infraestructura está destruida, las casas son peligrosas y ruinosas. No nos vamos a retirar", añadió.

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Israel justifica la ocupación del sur del Líbano como una medida para proteger a las comunidades del norte del país de la amenaza del grupo chií libanés Hezbolá.

Sin embargo, el memorando de entendimiento entre EU e Irán para el cese de las hostilidades en la región implica también la integridad territorial del Líbano.

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Más de cuatro mil personas han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el pasado 2 de marzo, mientras que el Ejército de Israel estima haber matado a tres mil 350 miembros de Hezbolá.

Del lado israelí, dos civiles murieron en el norte del país desde el 28 de febrero por ataques del grupo chií. Además, otros 36 soldados han perdido la vida en el marco de la ofensiva contra el Líbano, uno de ellos por fuego amigo.

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