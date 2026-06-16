Jerusalén.— El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Irán nunca tendrá armas nucleares firme o no un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, lo cual está previsto que ocurra este viernes en Ginebra.

“Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá”, dijo Netanyahu en una convocatoria ante la prensa israelí, mientras la oposición expresó su furia con el gobernante por un acuerdo que califican de “desastre” para Israel.

Netanyahu confirmó que se presentará a las elecciones generales de otoño para buscar la reelección. “Me voy a presentar y tengo la intención de ganar”, señaló a los periodistas.

El primer ministro israelí enumeró los “logros” conseguidos tras la guerra en Irán.

Citó el daño “en cientos de miles de millones de dólares” causados a la economía iraní, así como el asesinato de los principales líderes del régimen y la destrucción de misiles y fábricas. “Pero aquí está lo más importante. Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de la aniquilación nuclear”, insistió.

“Significa que millones de ustedes, ciudadanos israelíes que me escuchan ahora, todos ustedes, estuvieron en grave peligro”, añadió.

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Aseguró que las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza, Líbano y Siria “todo el tiempo que sea necesario”, a pesar de que Irán insiste en que un cese el fuego de Israel contra Hezbolá es requisito indispensable para un acuerdo de paz. “Establecimos profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en Líbano y en Siria”, dijo Netanyahu. “Y quiero dejarlo claro: permaneceremos en estas zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país”.

“Israel está pagando el precio de la soberbia y la ceguera de Netanyahu, y el precio de las manipulaciones que intentó hacerle a Trump”, dijo el exprimer ministro Ehud Barak en una entrevista. Yair Lapid, quien desafiará a Netanyahu en las elecciones, señaló que el acuerdo de paz se perfila como “uno de los fracasos más impactantes en la política exterior y de seguridad de Israel”. Miembros de la coalición de Netanyahu le pidieron continuar la campaña en Líbano.

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