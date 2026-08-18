Los usuarios, cuyas líneas telefónicas móviles con terminación “0” quedaron suspendidas, podrán recuperar el servicio casi de manera inmediata cuando cumplan el registro obligatorio de datos personales ante el operador, aseguró la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Las personas y empresas están obligadas a vincular sus líneas a su CURP o RFC como parte de la estrategia del gobierno federal para erradicar la extorsión y el fraude.

La CRT explicó que los consumidores todavía pueden vincular hoy sus datos para evitar la desconexión, ya que esta noche se cumplen las 72 horas posteriores al 15 de agosto, fecha límite que estableció el regulador a los números con terminación “0”.

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Sobre la cantidad de personas cuyo servicio fue suspendido, la CRT informó a EL UNIVERSAL que la desconexión de líneas se lleva a cabo gradualmente “para no afectar la funcionalidad de los sistemas”.

La autoridad, que preside Norma Solano Rodríguez, aseguró que hasta concluir las 72 horas de la desconexión se tendrá la cifra de desconectados.

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Por su parte, el operador AT&T confirmó a este diario que, si el cliente no se vinculó a tiempo y su línea fue suspendida, “ésta se reactiva de forma inmediata o casi inmediata al momento de vincular”.

La CRT espera que las primeras suspensiones manden el mensaje de que sí se deshabilitarán las líneas que incumplen con el registro.

El calendario establece que cada 15 días se desconectarán más líneas, según el último número, cuya fecha límite para los usuarios con terminación “9” será el 31 de diciembre próximo.

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