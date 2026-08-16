El plazo para vincular las líneas celulares cuyo número termina en 0 venció este sábado 15 de agosto. Quienes no realizaron el trámite pueden quedarse sin llamadas, mensajes de texto y datos móviles, aunque todavía tienen una opción para recuperar el servicio.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció un calendario escalonado para registrar las líneas, por lo que la fecha límite no es la misma para todos. Y ojo: que el servicio sea suspendido no significa que el número se pierda.

¿Qué pasa si no registraste tu línea celular a tiempo?

El 15 de agosto terminó el plazo para las líneas cuyo último dígito es 0. A partir de entonces, las compañías telefónicas comenzarán a suspender las líneas no vinculadas dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento correspondiente.

La suspensión implica que el usuario dejará de contar con servicios como llamadas convencionales, mensajes de texto y acceso a internet móvil.

Sin embargo, hay un detalle importante: la línea no desaparece. Aunque el servicio sea deshabilitado, el número conserva algunas funciones consideradas esenciales, entre ellas la recepción de alertas sísmicas y las llamadas al 911.

Lee también: ¿Tu celular termina en 0? Esta es la fecha límite para registrar tu línea; no habrá prórroga y podrá ser suspendida

[Publicidad]

¿Cómo recuperar una línea celular suspendida?

Si el plazo pasó y la línea quedó suspendida por falta de vinculación, el usuario puede realizar el registro con su compañía telefónica para recuperar el servicio.

El trámite puede hacerse desde el propio celular a través del portal o la aplicación del operador, o de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes.

La CRT también habilitó un portal para consultar el procedimiento correspondiente a cada compañía.

[Publicidad]

Registro Obligatorio de Celulares 2026 en México. Foto: Creada con IA

Para hacerlo desde un teléfono con el servicio suspendido, lo más práctico es conectarse a una red Wi-Fi, ya que los datos móviles podrían estar bloqueados. El registro no requiere contar con saldo.

El proceso consiste en ingresar el número, seleccionar la compañía telefónica y seguir las instrucciones para comprobar la identidad. De acuerdo con el portal oficial, se utiliza una identificación vigente y se realiza una validación mediante la cámara del teléfono.

También es posible acudir directamente con el operador y presentar una identificación oficial vigente. Una vez concluida y validada la vinculación, la compañía deberá restablecer el servicio.

[Publicidad]

Lee también: Sheinbaum llama a combatir extorsión telefónica mediante el registro de líneas; "es una acción preventiva", asegura

¿Cuándo vence el registro para los demás números celulares?

El calendario de la CRT continúa durante los próximos meses y toma como referencia el último número de cada línea.

Después de la terminación 0, el siguiente vencimiento corresponde a los celulares que terminan en 1, cuyo plazo concluye el 31 de agosto.

[Publicidad]

¡Nuevas fechas para el registro de celulares! Este es el calendario. Imagen: CRT

Los números con terminación en 2 deberán completar el proceso antes del 15 de septiembre; los que terminan en 3 tienen como fecha límite el 30 de septiembre. Para la terminación 4, el plazo concluye el 15 de octubre, mientras que los números terminados en 5 deberán quedar vinculados antes del 31 de octubre.

El calendario continúa con la terminación 6, cuyo límite es el 15 de noviembre; la 7, el 30 de noviembre; la 8, el 15 de diciembre, y finalmente la terminación 9, cuyo plazo concluye el 31 de diciembre.

También te interesará:

[Publicidad]

VIDEO: Carolyn Adams, esposa de José Ramón y cuñada de Andy López, comparte fotos en Disneylandia

¿A qué edad un perro se considera viejo?; conoce los cuidados que requieren las mascotas en esta etapa

¿Qué significa "farmear aura"?; nueva tendencia entre jóvenes llama la atención en redes sociales

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv