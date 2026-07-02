Marco Antonio Solís, "El Buki", se suma a la euforia por el próximo partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el compositor de 66 años compartió una imagen esperanzadora por la que muchos cibernautas dan por hecho la victoria de México-

El nacido en Michoacán, quien ha alentado con mensajes a la Selección y ha utilizado la playera del equipo mexicano durante sus conciertos, está dando de qué hablar en redes.

La comparación física de "El Buki" con Jesucristo viene de mucho tiempo atrás, y se reavivó porque el cantante de temas como "Si no te hubieras ido", "Morenita" y "Como fui a enamorarme" compartió una imagen de sí mismo caricaturizado portando la playera de la Selección Mexicana.

"Ya la hicimos, Diosito le va a México". "Jesucristo se puso la de México, ya ganamos", se lee en varios comentarios sobre dicha foto y sobre la imagen en la que porta la playera del Tri.

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El Buki y su apoyo a México en el Mundial 2026. Instagram marcoantoniosolis_oficial

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Así como millones de mexicanos están comparando el talento mexicano frente al inglés en el terreno musical, actoral y artístico, "El Buki" se sumó a la dinámica que ya se viralizó en redes y se puso frente a frente con un referente de la música, Paul McCartney, un legendario músico, compositor y cantante británico, mundialmente famoso por ser el bajista y uno de los principales compositores de la banda The Beatles junto a John Lennon.

"Se vienen cositas", escribió Marco Antonio Solís en una foto en la que aparece junto a Paul.

El mexicano, fundador del grupo Los Bukis, es uno de los cantautores, compositores y productores más influyentes en la historia de la música latina, ha construido una carrera legendaria que abarca más de cuatro décadas de éxitos.

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"El Buki" no solo canta sus propios temas, sino que ha escrito y producido canciones muy exitosas para estrellas mundiales como Rocío Dúrcal, Marisela, Enrique Iglesias, y Alejandro Fernández; ha compuesto más de 300 canciones a lo largo de trayectoria, con registros oficiales y plataformas musicales que estiman su catálogo total entre los 350 y 450 temas escritos.

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Ha ganado cinco premios Grammy Latinos a lo largo de su carrera, en el año 2022, la Academia Latina de la Grabación lo nombró oficialmente como la Persona del Año por su enorme legado musical. Tiene su propia estrella dorada grabada en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood.

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