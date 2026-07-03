A Angélica María no le importó perder un poco la compostura y manifestó su apoyo a la Selección Mexicana, que este domingo enfrentará a Inglaterra, poniendo el marcador a favor del equipo tricolor.

"¡Vamos a ganar 2 - 0! Yo estoy preparadísima, el domingo vamos a ganar muchachos", expresó Angélica María.

Quien es una de las exponente más destacadas de la época del rock and roll en México, comentó que lo que admira más de este equipo es su perseverancia, que es lo que hace la diferencia de las anteriores escuadras nacionales, que en cuanto anotaban un gol dejaban de intentar ir por más.

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También hizo una recomendación para quienes vayan a los Fan Fest o a celebrar a las plazas públicas, les pide que no lleven a menores de edad y que disfruten sin hacer desmanes, para evitar desgracias como la sucedida esta semana, que cuatro personas perdieron la vida cuando quedaron atrapadas en una multitud.

La llamada "novia de México" compartió que Angélica Vale, sus nietos Angélica Masiel y Daniel Nicolas, y ella, gritaron a más no poder en el partido del pasado martes, donde México le ganó a Ecuador, y que vieron en un restaurante en Los Ángeles, junto a otros compatriotas.

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Vuelve la muchacha italiana

Angélica María fue presentada este viernes, como actriz invitada en la telenovela "Amor de Marruecos", la cual es producida por Rosy Ocampo y es una adaptación del melodrama de 1971, Muchacha italiana viene a casarse, que fue protagonizada precisamente por la intérprete de "A dónde va nuestro amor" y "Edi Edi".

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Rosy Ocampo comentó que debido al poco tiempo que tiene disponible la llamada Angélica María, sólo aceptó hacer una participación especial en esta telenovela. Ella dará vida a Ornela Donatti, quien lleva el mismo apellido de su personaje en la versión de 1971; una mujer de alta sociedad y figura distinguida en el mundo de la moda, quien además se dedica a viajar por el mundo.

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“Ella es una parte fundamental en la historia, aunque es una participación pequeña, Ornela Donatti llega a ser muy importante en la vida de Yasmine (la protagonista), porque la descubre y la convence de ser alguien, de tener una nueva vida”, explicó Angélica María.

Rosy explicó que Angélica María está muy contenta de estar de vuelta en los foros y ha llegado con toda la disposición de trabajar fuertemente durante los cuatro días de grabación que le corresponden.

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“Es que esto es un homenaje a ella, porque su novela fue muy importante y abrió muchos mercados. A pesar del paso del tiempo su personaje de Valeria Donatti sigue resonando en la memoria de la gente”, dijo Ocampo.