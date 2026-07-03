[Publicidad]
Si el conductor mexicano Paco Stanley viviera, este viernes 3 de julio, estaría llegando a la edad de 84 años, aún así es una fecha que no pasa de largo para el actor y conductor Paul Stanley, quien compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de amor a su padre.
"Así mi jefe de chavalon, hoy 84 años, te amo siempre en mi (corazón). Tu nieta está hermosa, se llama Victoria, a mamá le pide agua toda la noche y a mí me dice Dada jajajajajajaja!!!!! Y le va a Pumas (ella dice puna!!!)", escribió Paul, cuyo mensaje acompañó con una fotografía de Paco Stanley de su juventud.
Sus colegas Karla Díaz, Shiky, Andrea Escalona, Jessica Coch y el chef Omar Sandoval, le manifestaron su apoyo y cariño a través de emoticones.
Lee también Swifties desafían el calor para seguir de cerca la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Paul perdió a su padre en 1999, debido a un atentado que resultó mortal para él; en ese entonces el conductor del programa Hoy, tenía tan sólo 14 años de edad, una etapa en la cual la presencia paterna es muy importante en la vida de cualquier niño.
Esta semana durante el estreno del espectáculo ¡Viva la magia!, de Disney on Ice, Paul Stanley iba acompañado de su esposa Joely Bernat y su hija Victoria, y recordó con nostalgia las veces que compartió momentos así con Paco Stanley.
[Publicidad]
"Era típico ir al circo, ibas a tu luneta y te divertías, sí lo viví bien y hoy lo estoy experimentando con mi hija".
Lee también Taylor Swift y Travis Kelce dan el “sí, acepto” en el Madison Square Garden
También compartió que siempre soñó con ser un buen padre, y hasta el momento siente que no lo está haciendo tan mal, sobre todo porque es un constante aprendizaje en la crianza de los hijos.
[Publicidad]
"Estoy tratando de darle lo mejor, que tenga una buena infancia", comentó Stanley.
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Diablos Rojos modifica su calendario de este fin de semana por la Selección Mexicana
Estados
Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición de 6 jóvenes en Puerto Vallarta y Guadalajara; indagan posible reclutamiento del crimen organizado
Metrópoli
Dan medidas cautelares a alcalde de Metepec; irrumpió con escoltas armados en club deportivo
Mundo
Venezuela alista regreso a clases tras terremotos; escuelas seguirán cerradas en áreas dañadas
Deportes
¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora? Así es la familia de la joven promesa de la Selección Mexicana
Showbiz
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce reúne a decenas de famosos y desata caos en Nueva York
Deportes
¿Qué riesgo corrían los jugadores de México por quedarse con el Rolex que les regalaron?
Deportes
Inglaterra pone la mira en Mora, Lira y Romo; este sería su plan para romper el invicto del Tri