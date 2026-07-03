Si el conductor mexicano Paco Stanley viviera, este viernes 3 de julio, estaría llegando a la edad de 84 años, aún así es una fecha que no pasa de largo para el actor y conductor Paul Stanley, quien compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de amor a su padre.

"Así mi jefe de chavalon, hoy 84 años, te amo siempre en mi (corazón). Tu nieta está hermosa, se llama Victoria, a mamá le pide agua toda la noche y a mí me dice Dada jajajajajajaja!!!!! Y le va a Pumas (ella dice puna!!!)", escribió Paul, cuyo mensaje acompañó con una fotografía de Paco Stanley de su juventud.

Sus colegas Karla Díaz, Shiky, Andrea Escalona, Jessica Coch y el chef Omar Sandoval, le manifestaron su apoyo y cariño a través de emoticones.

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Paul perdió a su padre en 1999, debido a un atentado que resultó mortal para él; en ese entonces el conductor del programa Hoy, tenía tan sólo 14 años de edad, una etapa en la cual la presencia paterna es muy importante en la vida de cualquier niño.

Esta semana durante el estreno del espectáculo ¡Viva la magia!, de Disney on Ice, Paul Stanley iba acompañado de su esposa Joely Bernat y su hija Victoria, y recordó con nostalgia las veces que compartió momentos así con Paco Stanley.

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"Era típico ir al circo, ibas a tu luneta y te divertías, sí lo viví bien y hoy lo estoy experimentando con mi hija".

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También compartió que siempre soñó con ser un buen padre, y hasta el momento siente que no lo está haciendo tan mal, sobre todo porque es un constante aprendizaje en la crianza de los hijos.

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"Estoy tratando de darle lo mejor, que tenga una buena infancia", comentó Stanley.