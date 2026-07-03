Taylor Swift y Travis Kelce son oficialmente marido y mujer, de acuerdo con un comunicado emitido por la representante de la cantante.

La ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por el actor Adam Sandler. En el documento, difundido por medios internacionales, también se señala que Austin Swift, hermano de la intérprete, participó como padrino de boda, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de la NFL, desempeñó el mismo papel por parte del novio.

Debido al estricto operativo de seguridad que ha rodeado la boda, celebrada este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, solo ha sido posible conocer algunos detalles del enlace y ver la llegada de parte de los invitados.

Foto: AP.

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Entre ellos, trascendió que los atuendos de los enamorados para la ceremonia fueron creados por Christian Dior Alta Costura, bajo la dirección de Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femenina, masculina y de alta costura de la firma.

Taylor lució un vestido exclusivo confeccionado especialmente para ella, el primero diseñado por Anderson para la cantante, que complementó con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin y joyas de Cartier.

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Aunque se especuló que Gigi Hadid, Selena Gomez y otras celebridades cercanas a la intérprete formarían parte de su cortejo nupcial, finalmente la pareja decidió no tener damas de honor.

Los recién casados tampoco se olvidaron de sus seguidores. En las pantallas gigantes instaladas alrededor del estadio apareció el mensaje "Just T&T Married", un guiño para los fanáticos que permanecieron en los alrededores del recinto.

Foto: AFP.

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La ciudad que nunca duerme también parece sumarse a la celebración. Esta noche, el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, resplandecerá en color azul claro, un detalle que algunos relacionaron con la tradición nupcial del "algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul", una antigua costumbre europea asociada con la buena fortuna y la prosperidad en el matrimonio.

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