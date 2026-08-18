Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizaron la Operación “Limpieza desde la Raíz” en la ciudad de Toluca, Estado de México, mediante intervenciones focalizadas en establecimientos identificados como posibles centros de producción, almacenamiento o distribución.

De manera simultánea, se efectuaron acciones en 12 establecimientos ubicados en los estados de México, Querétaro e Hidalgo, con base en información de inteligencia operativa que permitió identificar los objetivos.

En Querétaro se contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional (GN), mientras que en Hidalgo se tuvo el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Marina e IMPI realizan operativo “Limpieza desde la Raíz” en Edomex (18/08/2026). Foto: Marina

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En el Estado de México fueron intervenidos cuatro establecimientos: Mall Chino, en Toluca de Lerdo; Ibersino, en Metepec; Universal, en Toluca de Lerdo; y Asia Mex, en Xonacatlán, donde se aseguraron nueve mil 612 productos con un valor aproximado de un millón 273 mil 483 pesos.

En Querétaro se realizaron acciones en China Land, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City, todos ubicados en Santiago de Querétaro, dando un total de 12 mil 559 productos asegurados con un valor aproximado de un millón 136 mil 473 pesos.

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En Hidalgo, las intervenciones se llevaron a cabo en China Store, Almacén Dragón, Bazar Amigo e Ideal Asia, ubicados en Ixmiquilpan, donde se aseguró un total de ocho mil 926 piezas con un valor de 577 mil 184 pesos.

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Marina e IMPI realizan operativo “Limpieza desde la Raíz” en Edomex (18/08/2026). Foto: Marina

De acuerdo a las instituciones se aseguraron 31 mil 097 piezas piezas de mercancía que presuntamente vulnera los derechos de propiedad intelectual correspondientes a diversas marcas con un valor estimado de dos millones 987 mil 140 pesos.

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La Operación “Limpieza desde la Raíz”, es una estrategia interinstitucional que tiene como objetivo intervenir puntos previamente identificados para impedir que mercancía que presuntamente vulnera derechos de propiedad intelectual llegue a los canales de comercialización.

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