A seis aciertos de alcanzar el puntaje necesario para ingresar a la UNAM en el primer examen, un aspirante volvió este lunes a presentar la prueba de control presencial, aunque ya se había inscrito en otra universidad y comenzado a dejar atrás la preparación para el proceso de admisión.

Santiago Cortés, de 22 años, reconoció que el examen fue diferente al anterior y que algunas partes le parecieron más difíciles, particularmente Español, Historia de México y Física, mientras que Matemáticas se le hizo más sencilla.

“Las partes difíciles sí estaban muy difíciles. Afortunadamente en matemáticas se me hizo más fácil ahora. En Español sí me hicieron dudar. Las respuestas como que ya se han dudado más”, relató.

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Aunque llegó nervioso, dijo que la experiencia del primer examen le permitió enfrentar esta segunda oportunidad con mayor tranquilidad. En aquella ocasión obtuvo un resultado que lo dejó a seis puntos del puntaje de corte.

“Espero quedarme en esta ocasión. Tengo la esperanza de que sí”, respondió.

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Sin embargo, la reposición del examen lo encontró en una situación distinta. Después de conocer que tendría que volver a presentar la prueba, ya se había inscrito en la Unitec y había comenzado a asumir que no ingresaría a la UNAM.

“Ya me había inscrito en Unitec. Siento que como que sí nos desorganizaron mucho ya en los planes que teníamos. Tan repentinamente decir que sí se iba a hacer”.

Explicó que como muchos aspirantes, había comenzado a tomar decisiones sobre su futuro académico y a dejar de lado los conocimientos que había adquirido durante meses de preparación.

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“Me preparé bastante desde el año pasado para este examen y que resultara que por seis no me haya quedado. Me dije, bueno, pues ya no hay modo”, contó.

Incluso, señaló que empezó a desechar parte de la información que había estudiado para concentrarse en su nueva etapa universitaria.

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“Fui desechando información que ya me iba a poner en Unitec, me dije, para llegar limpio. Y resulta que sí, ahí sí me agarró muy desprevenido”.

Para esta segunda prueba, contó, apenas tuvo alrededor de una semana para volver a estudiar. Aun así, ingresó al Palacio de los Deportes con la esperanza de que esta vez los seis aciertos que le faltaron en el primer examen no vuelvan a separarlo de un lugar en la UNAM.

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