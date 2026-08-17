En medio de la tensión y la incertidumbre, jóvenes que fueron convocados al examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abandonaron el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, luego de concluir con la evaluación presencial que se prolongó por más de dos horas.

Alrededor de las 11:00 horas, los aspirantes comenzaron a salir del recinto para reencontrarse con sus familiares y amigos, que los esperaron hasta que finalizó la prueba, y relataron que durante la aplicación se registraron fallas técnicas en el sistema y el equipo utilizado, así como mala conexión a Internet.

Adicionalmente, coincidieron en que el nivel de complejidad del examen incrementó, así como también la supervisión por parte de los trabajadores de la UNAM, sin embargo, confiaron en obtener resultados positivos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Dulce, aspirante que fue rechazada en la carrera de Psicología en el primer examen de admisión en línea, narró que durante la aplicación se registraron fallas técnicas en el sistema utilizado, “porque se fue la conexión, hubo muchas fallas, pero estuvimos con el soporte técnico a la mano y aunque si fue preocupante, estuvieron muy atentos”.

En su opinión, el nivel de complejidad del examen se acrecentó en comparación con el realizado en línea, “porque venían preguntas completamente distintas a las del examen anterior. Subió la dificultad y el tiempo para prepararnos fue muy poco”.

Ella agradeció la oportunidad para presentar el examen de control y confió en que en esta ocasión sea aceptada en la carrera, “pues me preparé y estudié mucho para resultar aspirante seleccionado”.

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Yeraldine Lizbeth, quien fue seleccionada en el primer examen de admisión en la carrera de Médico Cirujano después de obtener 118 aciertos, relató que en esta ocasión se sintió más nerviosa por el nivel de complejidad y el tiempo asignado para resolver los 120 reactivos.

Ella reconoció que en esta evaluación el nivel de dificultad aumentó, “porque aunque si venían los mismos temas, estuvo más complejo, porque metieron cosas que antes no preguntaban”. No obstante, se dijo confiada de volver a ser aspirante seleccionada, “porque estudié un año entero”.

Jorge, aspirante rechazado en la licenciatura de Veterinaria, tras faltarle 7 aciertos, coincidió que en esta prueba incrementó el nivel de dificultad, “porque se notaba que habían aprendido la lección para no cometer los mismo errores”.

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“Nos pidieron que nos levantáramos las mangas, que tuviéramos el teléfono apagado debajo de nuestro asiento y los noté más estrictos con la vigilancia”, dijo.

Él, quien se siente confiado de ser admitido en la licenciatura en esta ocasión, contó que siempre estuvo de acuerdo con la aplicación del examen de control presencial, “pues yo no realicé trampa y merecía otra oportunidad para poder ingresar”.

Lucila, aspirante a la carrera de Psicología, quien fue rechazada en el primer examen de admisión, relató que “estuvo más difícil. No venía ninguna pregunta de la guía. Aumentaron el nivel de dificultad, pero también bajaron la cantidad de aciertos mínimos y seguramente tiene que ver con eso”.

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Ella confesó que desde el anuncio de la aplicación del examen de control estuvo de acuerdo, “porque es importante que los resultados se den por el conocimiento de los aspirantes y no por ayuda o por cualquier otro medio. Es mejor presencial y no estamos preparados para evitar a los tramposos”.

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