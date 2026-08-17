Con un pequeño ramo de flores entre las manos y los nervios de quien guarda una sorpresa, Constanino espera afuera del Palacio de los Deportes a su novia Yolia, quien presentó nuevamente el examen de ingreso a la UNAM.

“Vengo a apoyar a mi novia en todo”, dijo el joven de 20 años mientras miraba atento la puerta por donde salían los y las jóvenes que presentaron el examen en el tercer bloque de este lunes.

Yolia, de 19 años, aspira a estudiar Veterinaria y había obtenido 110 aciertos en el primer examen de admisión, suficientes para quedar seleccionada.

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Pero las irregularidades detectadas en el proceso de admisión obligaron a repetir la prueba y, con ella, regresaron los nervios, las horas de estudio y la incertidumbre.

Constantino contó que su novia estudió durante todo el año para aquella primera oportunidad y que, cuando supieron que tendría que presentar nuevamente el examen, volvió a prepararse desde el primer momento.

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“Desde el minuto uno que se dijo que se iba a volver a hacer el examen, no ha parado de estudiar”, relató.

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La llevó a cursos y después de trabajar y estudiar, buscó acompañarla como pudo. No siempre con consejos o palabras, reconoció, sino simplemente estando ahí.

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“Solamente estar ahí apoyándola, haciendo que les ayude mucho”, dijo.

Para el joven acompañar a Yolia en este proceso también forma parte de construir un proyecto juntos. Él ya es universitario y decidió continuar sus estudios en la UNAM, una institución que, pese a lo ocurrido con el examen en línea, considera que sigue siendo una buena opción para ella.

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“Yo creo que la escuela quiso innovar de cierta manera y no lo logró. Pero es una muy bonita escuela, por eso le dije que volviera a intentarlo. Tal vez que fueran necesarias, ya que ella va a aprender muchísimo”.

Mientras esperaba que terminara la prueba, el estudiante de Derecho de la UNAM hablaba también de un futuro compartido: verla graduarse y algún día, que ella estuviera presente cuando a él le tocara concluir su carrera.

“Es nuestro futuro juntos: terminar la carrera y tanto como yo estoy ahorita y cuando llegue a hacer mi graduación, y viceversa”.

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La pareja llegó desde Tultitlán para el último turno del examen. Para evitar el largo traslado de regreso, se hospedaron en el departamento de una tía de Yolia, en Pantitlán.

“De hecho, nos estamos quedando en el apartamento de su tía, que es aquí en Pantitlán. Por eso nos hizo medio tranquilo aquí”.

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Ahora, después del examen, no tenían previsto regresar de inmediato a Tultitlán. Querían quedarse, esperar a Yolia y celebrar lo que hubiera que celebrar.

“Ahorita a festejar, pues, lo que se tenga que festejar y apoyarla honestamente. Estoy muy feliz de ese nuevo proceso”.

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