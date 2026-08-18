La Secretaría de Marina (Semar) lamentó el fallecimiento de cuatro elementos navales en las inmediaciones del muelle de La Pesca, en Tamaulipas.

Por medio de un comunicado, dicha dependencia a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles explicó que las víctimas se encontraban fuera de sus actividades laborales y el vehículos donde viajaban cayó al río.

Ante este acontecimiento, autoridades locales y buzos de la Secretaría de Marina acudieron al lugar con la finalidad de llevar a cabo las labores de recuperación de los cuerpos.

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"Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones y peritajes correspondientes, a fin de determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso", detalló la Semar.

A las familias de los cuatro elementos navales expresó su solidaridad, respeto y condolencias. Agregó que realizará las gestiones correspondientes en materia de bienestar social.

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"Compartimos su dolor ante la irreparable pérdida de cuatro hermanos marinos. La Secretaría de Marina reafirma que quienes integran sus filas son el corazón de esta Institución, la pérdida de estas familias es igualmente nuestra", concluyó.

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