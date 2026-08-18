Los alcaldes de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, Mauricio Tabe, Alessandra Rojo de la Vega y Carlos Orvañanos, respectivamente, acudieron a la Cámara de Diputados a presentar una iniciativa para que las demarcaciones territoriales y municipios tengan facultades y presupuesto para atender escuelas.

Los ediles entregaron la propuestas para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Coordinación Fiscal a la aún presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa para explicar el contenido de su iniciativa.

Mauricio Tabe detalló que están hartos de tener escuelas de cuarta, por lo que su iniciativa busca que, como gobiernos de primer contacto, tengan recursos necesarios para darles un mantenimiento adecuado, y que esto deje de ser responsabilidad del Gobierno Federal y estatal.

“¿Qué queremos acercar? la toma de decisiones, del mantenimiento, a los presidentes municipales, que es la autoridad más cercana. Y creemos que ese modelo de rendición de cuentas es mucho más efectivo porque así el presidente municipal, que forma parte de la comunidad, tiene todos los incentivos para poder responder a sus vecinos”, comentó.

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El también Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), asociación civil que agrupa a 252 alcaldes y alcaldesas del país, indicó que cada escuela requiere al menos de 1.5 millones de pesos anuales para mantenimiento menor y obras como reforzamientos estructurales, arco techos, cambio de baños, mejoramiento de aulas, impermeabilización, entre otros.

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“Con esto se podrían atender todas las escuelas públicas y tener un nuevo modelo de rendición de cuentas mucho más cercano a la gente, que eso es lo que estamos buscando", precisó.

Buscan alcaldes tener facultades y recursos para mejorar escuelas. | Foto: Especial.

En su oportunidad, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, indicó que la gente está cansada de escuchar "no me toca", porque "gobernar es resolver" y las solicitudes de las escuelas no deben perderse en la burocracia.

“Si los municipios y alcaldías somos el gobierno más cercano a la gente, déjenos ser parte de la solución. Queremos reformas los artículos 3, 115 y 122 de la Constitución para reconocer a los municipios y a las alcaldías como autoridades que puedan participar directamente en el mantenimiento de las escuelas públicas”, señaló.

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En tanto, Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, apuntó que el tema de la educación e infraestructura educativa es un pendiente que deben resolver todos.

El coordinador de los diputados federales del PAN, José Elías Lixa, adelantó que estará presentando esta iniciativa como uno de los temas prioritarios de su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre.

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