OpenAI ha presentado ChatGPT para adolescentes, una nueva experiencia del chatbot de inteligencia artificial para los jóvenes menores de 18 años. De acuerdo con la compañía, esta versión permitirá ayudar a los más jóvenes a "desarrollar el aprendizaje mediante pensamiento crítico, profundizar su comprensión y utilizar la IA con seguridad y confianza".

Recordemos que, según estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el uso constante de ChatGPT por parte de los jóvenes podría afectar negativamente su capacidad de pensamiento crítico si se usa de forma incorrecta. Esto se relaciona con la famosa "deuda cognitiva".

Ante este tipo de señalamiento, OpenAI creó esta versión del chatbot de IA que busca promover el aprendizaje a través de ChatGPT.

OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes: cómo funciona. Imagen: OpenAI

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¿Cómo funciona ChatGPT para adolescentes?

De acuerdo con la compañía liderada por Sam Altman, ChatGPT para adolescentes busca "brindar apoyo en aquellos momentos fuera del aula en los que no siempre hay ayuda de un humano, al mismo tiempo que mantiene a los adolescentes involucrados en un proceso de aprendizaje activo y colaborativo".

Para ello, el chatbot reúne dos tipos de experiencia: Modo estudio, que utiliza preguntas de orientación y acompañamiento para que los adolescentes puedan comprender el contenido que están consultando y no solo que la IA les resuelva de forma automática los cuestionamientos. Además, cuando el adolescente intente tomar algún atajo para completar una tarea, la experiencia de Nuevos recordatorios redirige al adolescente al "Modo Estudio" para resolver el problema de forma colaborativa.

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También está la opción de Cuestionarios y visualizaciones de aprendizaje para que los adolescentes pongan a prueba sus conocimientos y comprendan de una mejor manera conceptos difíciles. De igual forma, los padres y adolescentes puedes elegir momentos específicos en los que el Modo Estudio estará activado con "Horarios de Estudios"; esto les servirá para convertir sus hábitos de estudio en una rutina.

OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes: cómo funciona. Imagen: OpenAI

Asimismo, se han añadido parámetros de seguridad sólidos de forma predeterminada para reducir la exposición a contenidos que podrían ser dañinos o inapropiados para su etapa de desarrollo, así como límites saludables para reducir la dependencia emocional de los adolescentes.

"Nuestro objetivo es que los adolescentes utilicen la IA de manera responsable para aprender, crear y explorar", señala ChatGPT.

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