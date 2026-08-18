Netflix no funciona indefinidamente en todas las televisiones inteligentes. Con el paso de los años, algunos equipos dejan de ser compatibles porque su sistema operativo o su software ya no cumplen los requisitos del servicio.

Según la información publicada por el servicio de streaming en su Centro de Ayuda, estos son los televisores que dejan de recibir actualizaciones en el transcurso de agosto 2026.

¿Qué televisiones son compatibles con Netflix?

Actualmente, Netflix está disponible en numerosos televisores inteligentes y dispositivos conectados a Internet que cuentan con una aplicación compatible.

Sin embargo, de manera periódica, la compañía deja de ofrecer su servicio en televisiones, celulares y computadoras que cuentan con un sistema obsoleto, es decir, que ya no son capaces de recibir actualizaciones.

Lo mismo sucede con aquellos equipos que no tienen suficiente memoria RAM o que ya no reúnen requisitos de conexión básicos.

En su mismo Centro de Ayuda, la compañía señala que los dispositivos fabricados antes de 2015 ya no cuentan con su servicio. Si tu TV es antigua, presta atención porque en las siguientes semanas podría recibir mensajes de error como:

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Netflix ya no está disponible en este dispositivo. Visita netflix.com/compatibledevices para consultar una lista de dispositivos compatibles

ya no está disponible en este dispositivo. Visita netflix.com/compatibledevices para consultar una lista de dispositivos compatibles Desafortunadamente, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo después del (FECHA). Visita netflix.com/compatibledevices para consultar una lista de dispositivos compatibles

En este último caso, la plataforma de streaming indica la fecha exacta en que el dispositivo dejará de reproducir el contenido.

Netflix envía mensajes de advertencia a los dispositivos que dejan de ser compatibles. Foto: Pixabay

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¿Cómo saber si tu televisión es compatible con Netflix?

Si no has recibido ningún código de error o mensaje de advertencia, revisa de manera manual si tu televisión aún es compatible. Únicamente debes entrar al sitio https://help.netflix.com/es y escribir el nombre del dispositivo en el buscador.

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Otro método, integrado por fabricantes como Samsung, es consultar la información del equipo desde el menú de "Configuración". Aquí deberás tener a la mano el modelo y año de fabricación para comprobar el dato.

¿Cómo ver Netflix en una televisión antigua?

Si una televisión antigua ya no permite utilizar Netflix, todavía es posible convertirla en una pantalla para reproducir el servicio mediante un dispositivo externo compatible.

Las opciones sugeridas son: un dispositivo de streaming, una consola o una computadora mediante una conexión HDMI. De entre ellos, la alternativa más popular es el Fire TV Stick de Amazon, cuyo costo va desde los $899.

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Todavía existen alternativas para ver Netflix en televisiones antiguas. Foto: Pixabay

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